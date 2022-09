Miguel Alejandro fue víctima de desaparición forzada en Jalisco

María Magdalena refleja el rostro de una madre desesperada. De rodillas sobre una banqueta llora la pérdida de su hijo: Miguel Alejandro Soto Martín de 22 años.

Con una cartulina amarilla en las manos pide ayuda para que su hijo regrese a casa. El mensaje está acompañado de la foto de Miguel Alejandro con la exclamación de justicia.

Las personas que la acompañan la apoyan con un grito al unísono: “no están solos, no están solos”.

El joven fue visto por última vez en la colonia Los Olivos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde fue víctima de desaparición forzada.

Su madre relata que el jueves 15 de septiembre, hombres armados entraron a su domicilio en el fraccionamiento y se lo llevaron junto con una camioneta.

Claman justicia ante la desaparición de Miguel Alejandro

“Se lo llevaron descalzo, sin camisa, en puro short; devuélvanme a mi hijo vivo. Yo les pido a las personas que se lo llevaron que se toquen el corazón, yo no les deseo nada malo, nomás (sic) que me devuelvan a mi hijo vivo, por favor"; exige con lágrimas María Magdalena Martín, madre de Miguel Alejandro.

Por su parte, Miguel Ángel Soto, el padre del joven plagiado, asegura que los han intentado extorsionar: “Muchas llamadas de extorsión, en las cuales hasta el momento nos han dicho que no; nos han mandado una fotografía, te la mandan y te la borran. Entonces nos mandaron una foto que pude alcanzar a capturar, yo digo que no es mi hijo, parece un montaje; entonces la verdad iban a robar, no iban a secuestrar, yo digo que eso pasó".

Durante la manifestación, el grito de “justicia Miguel” era constante por parte de los amigos y de los familiares de Miguel Alejandro Soto Martín.

En tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco emitió una ficha para la localización del joven de 22 años mientras que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) colabora con esta familia para dar con el paradero de su ser querido.