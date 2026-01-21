¿El basurero de la política? De Bartlett a los Yunes, el reciclaje de la impunidad en Morena

Lejos de la promesa de renovación moral, Morena enfrenta una dura crítica: haberse convertido en lo que opositores y analistas denominan el "basurero de la política nacional". El partido en el poder es señalado hoy como un "Movimiento de Reciclaje", donde personajes con historiales manchados por temas legales, penales y administrativos encuentran no solo refugio, sino nuevos cargos públicos y protección política.

La lista es larga y los expedientes delicados. Se trata de figuras que, pese a estar en el ojo del huracán por escándalos de corrupción , negligencia criminal o delitos sexuales, siguen operando bajo el amparo de la 4T.

Premios a la negligencia y el abuso

El caso de Francisco Garduño es emblemático. A pesar de estar vinculado a proceso por el trágico incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas, el excomisionado del INM no pisó la cárcel. Al contrario, fue reubicado como Director General de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP.

En el Senado y la Cámara de Diputados, la situación es similar. Félix Salgado Macedonio mantiene su escaño pese a las múltiples denuncias por violación y abuso sexual que le costaron la candidatura en Guerrero.

Por su parte, el exfutbolista y exgobernador de Morelos , Cuauhtémoc Blanco, goza de fuero como diputado federal, "librando" así acusaciones por delitos sexuales y el desastre financiero y de seguridad que dejó en su estado.

La "purificación" de los veteranos y gobernadores

La narrativa de la "transformación" también ha servido para lavar expedientes históricos. Manuel Bartlett, recordado por la "caída del sistema" y el fraude electoral de 1988, fue "purificado" con la dirección de la CFE y hoy su familia se consolida como pieza clave del "Morenato" en Puebla.

En el sureste, Rutilio Escandón dejó Chiapas sumido en una crisis de violencia y a merced del crimen organizado. ¿Su castigo? Un "exilio dorado" como Cónsul de México en Miami.

Sombras del crimen organizado

Las acusaciones suben de tono al tocar presuntos nexos con el narcotráfico.

Adán Augusto López: El exsecretario de Gobernación se mantiene activo en la política pese a denuncias que lo vinculan con "La Barredora" a través de su exsecretario de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, además de señalamientos por una "partida secreta" de más de 800 millones de pesos.

Adán Augusto, “intocable": FGR congela 37 denuncias por nexos con La Barredora y desfalcos

Rubén Rocha Moya: El gobernador de Sinaloa sigue en el cargo en medio de la tormenta que lo relaciona con la privación de la libertad de Ismael "El Mayo" Zambada y el homicidio del exrector Héctor Melesio Cuén.

Los Yunes: De tener carpetas de investigación a ser protegidos de Morena

Finalmente, la incorporación más reciente al "reciclaje": la familia Yunes. Antiguos enemigos acérrimos, hoy Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo negocian dentro del bloque de poder cercano a Morena, dejando atrás —aparentemente— las carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito, corrupción y fraude procesal.

Para los críticos, el mensaje es claro: en la política actual, la lealtad al movimiento pesa más que la hoja de antecedentes penales.