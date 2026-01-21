De berrinches a confusiones: las pifias de Lenia Batres en la Corte

La ministra Lenia Batres Guadarrama se ha convertido en una de las figuras más polémicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A lo largo de los últimos meses, su paso por el máximo tribunal ha estado marcado por pifias como confusiones, errores técnicos, desencuentros con otros ministros y episodios que rápidamente se volvieron virales.

A continuación, este es el recuento de las principales pifias que han generado críticas dentro y fuera del Pleno.

Septiembre de 2025: el berrinche de Lenia Batres por su proyecto frenado

El primer gran episodio ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando el Pleno de la nueva SCJN rechazó el proyecto de Batres con el que buscaba validar el cobro de copias de expedientes. La votación fue clara: siete votos en contra y solo dos a favor, al considerar que se violaba el principio de gratuidad en el acceso a la información.

La molestia de la ministra se hizo evidente cuando se propuso que el engrose de la resolución quedara a cargo de Yasmín Esquivel, lo que evitaba regresar el proyecto a Batres para un nuevo debate. Lenia reclamó que debía votarse nuevamente y citó la Ley Orgánica, pero ocho de los nueve ministros aprobaron que Esquivel realizara el engrose, dejándola sola y visiblemente inconforme.

25 de septiembre de 2025: “disculpen ustedes”, no sabía qué se discutía, dijo Lenia Batres

Días después, durante otra sesión del Pleno, la ministra volvió a generar desconcierto al confundir el asunto en revisión. En plena discusión, tuvo que detenerse y decir “disculpen ustedes”, al reconocer que no sabía qué caso se estaba analizando, un momento que fue ampliamente comentado en redes sociales.

Noviembre de 2025: La ministra Lenia Batres se confunde al votar

El 24 de noviembre, Lenia Batres protagonizó otro momento incómodo al equivocarse en el sentido de su voto durante la discusión de una acción de inconstitucionalidad promovida por el PT y la CNDH sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila.

“En contra, bueno a favor… permítame un segundito”, dijo mientras revisaba sus apuntes. Minutos después tuvo que corregirse nuevamente, dejando en evidencia su confusión ante el Pleno.

Finales de octubre de 2025: afirmaciones de Lenia Batres corregidas por otros ministros

En una audiencia pública con personas con discapacidad, Batres aseguró que cualquier norma sin consulta previa sería invalidada, afirmación que fue desmentida de inmediato por otros ministros, entre ellos Yasmín Esquivel, quien tuvo que aclarar públicamente el criterio real de la Corte .

En otro caso, durante la discusión sobre la autonomía municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Batres cambió varias veces el sentido de su voto y terminó disculpándose de forma atropellada.

Diciembre de 2025: Lenia Batres dice que una universidad de Chiapas lleva cinco siglos

La polémica salió del ámbito judicial el 26 de diciembre de 2025, cuando Lenia Batres asistió como madrina de generación a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y afirmó que la institución tenía más de cinco siglos de existencia.

El error fue evidente: la UNACH fue fundada en 1974, por lo que apenas supera los 50 años, no los 500 que mencionó la ministra.

Un derrapón más de la ministra Lenia Batres:



Dice que la escuela de Derecho en Chiapas tiene una tradición de más de cinco siglos... pic.twitter.com/iF5FxVnKbk — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 26, 2025

Enero de 2026: Lenia Batres habló de un tema que no estaba en la agenda

El episodio más reciente ocurrió el 20 de enero de 2026, cuando Batres tomó la palabra para defender un proyecto sobre reproducción asistida. El problema fue que ese asunto ya había sido retirado y el Pleno discutía un recurso distinto.

El ministro presidente tuvo que interrumpirla para aclarar la confusión. Pese a ello, Batres insistió en introducir conceptos como la cosa juzgada fraudulenta, aun cuando el caso concreto no lo requería, y se negó a modificar su proyecto final, pese a la votación en contra.