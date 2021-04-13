Moderna mostró eficacia del 90% hasta 6 meses después de segunda dosis

La vacuna Moderna contra Covid-19 resultó tener una eficacia de más del 90% contra el virus y superior al 95% contra casos graves, según un informe que recabó datos hasta seis meses después de la segunda dosis.

Para llegar a esta conclusión, los datos incluyen más de 900 casos identificados hasta el 9 de abril, entre ellos más de 100 casos graves, con una medida de seguimiento de aproximadamente seis meses después de la segunda dosis.

De acuerdo con Moderna, el estudio sigue en marcha y los resultados aún son preliminares. En este sentido, la farmacéutica avanza que a lo largo del año compartirá datos actualizados del estudio en fase 3, incluida la eficacia de la vacuna contra infecciones asintomáticas y la persistencia de anticuerpos.

Nuevas versiones de vacunas

Moderna también ha comenzado a probar nuevas versiones de la vacuna contra Covid-19 y contra las variantes de coronavirus que se han identificado en Sudáfrica, conocida como cepa B.1.351.

Además dijo que ambas versiones de la vacuna que está probando aumenta la cantidad de anticuerpos neutralizantes contra las variantes preocupantes del SARS-CoV-2.

Hasta el momento, Moderna ha entregado 132 millones de dosis de esta vacuna en el mundo, según indicó el comunicado.

Estados Unidos realiza estudio por efectos secundarios

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos reveló que iniciaron un estudio de etapa media para determinar el riesgo de reacciones alérgicas a las vacunas Covid-19 elaboradas por Moderna Inc y Pfizer Inc.

Varios incidentes de reacciones alérgicas, incluidos episodios graves conocidos como anafilaxia, se han reportado en Estados Unidos después de la administración de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna.

El estudio, financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, se realizará entre tres mil 400 adultos de entre 18 a 69 años; alrededor del 60% de los participantes tendrá antecedentes de reacciones alérgicas graves a los alimentos, picaduras de insectos o inmunoterapia.