Moderna denuncia a Pfizer por transgredir patente de vacuna Covid-19

La farmacéutica Moderna presentó una denuncia contra Pfizer y BioNtech por haber infringido la patente sobre ARNm que la compañía presentó entre 2010 y 2016 como parte del desarrollo de la tecnología de ARNm, empleada en la reciente vacuna contra Covid-19.

"Presentamos estas demandas para proteger a la innovadora plataforma de tecnología de ARNm en la que fuimos pioneros, en la que invertimos miles de millones de dólares para su creación y que patentamos durante la década anterior a la pandemia de Covid-19", dijo Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna.

“Esta plataforma fundamental, que comenzamos a construir en 2010, junto con nuestro trabajo patentado sobre coronavirus en 2015 y 2016, nos permitió producir una vacuna Covid-19 segura y altamente efectiva en un tiempo récord después de la pandemia”, agrega el comunicado dado a conocer hoy.

Además, se señala que “cuando surgió el Covid-19, ni Pfizer ni BioNTech tenían el nivel de experiencia de Moderna en el desarrollo de vacunas de ARNm para enfermedades infecciosas y, a sabiendas, siguieron el ejemplo de Moderna en el desarrollo de su propia vacuna”.

La farmacéutica estadounidense presentó dos demandas ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Massachusetts y el Tribunal Regional de Düsseldorf en Alemania.

Moderna sues Pfizer and BioNTech, alleging infringement of patents central to Moderna’s innovative #mRNA technology platform.

Read more in our press release: https://t.co/ftoyJrhoPR — Moderna (@moderna_tx) August 26, 2022

La vacuna contra Covid-19 de Moderna usa ARN mensajero, el material genético que las células leen para producir proteínas.