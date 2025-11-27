Lo dejan sin corona: Guatemala remueve cargo de cónsul honorario a Raúl Rocha, director de Miss Universo

Por "sucesos recientes", el gobierno de Guatemala removió el título de “cónsul honorario” que había otorgado al mexicano Raúl Rocha Cantú, director del certamen Miss Universo, envuelto en polémica tras el triunfo de la connacional Fátima Bosch y por investigaciones que hay en contra del también empresario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano señaló que removió el título a Rocha Cantú desde octubre de 2025, debido a un incumplimiento en su cargo.

¿Por qué Guatemala le retiró el cargo de cónsul honorario al director de Miss Universo?

La cancillería guatemalteca aclaró que el empresario estaba designado como cónsul honorario para la ciudad de Toluca, en el Estado de México, con circunscripción en el municipio de Huixquilucan. No obstante, el directivo de Miss Universo cambió su dirección “sin notificación ni autorización previa”.

“Considerando que el Sr. Rocha Cantú únicamente estaba autorizado para fungir como Cónsul Honorario en Toluca y ya existe una representación consular de carrera en la Ciudad de México, el MINEX (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala) informa que se tomó la decisión de derogar desde octubre pasado su nombramiento, ya que se constató un incumplimiento a nuestras normas”, mencionó la cancillería en un comunicado.

El puesto de cónsul honorario no significa un puesto diplomático, por lo que no tiene inmunidad diplomática, además que esta labor es hecha de forma voluntaria y sin recibir un salario por ello, explicó la Cancillería guatemalteca.

El gobierno de Guatemala destacó que Raúl Rocha Cantú había sido nombrado como cónsul honorario desde diciembre de 2021. Añadió que la destitución anunciada este 27 de noviembre “se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata”.

¿Cuáles son los “sucesos recientes” de Raúl Rocha Cantú, director de Miss Universo?

Raúl Rocha Cantú es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por operar una red de robo de combustible, tráfico de armas y de drogas entre México y Guatemala.

El también director de Miss Universo tiene una orden de aprehensión en su contra ordenada por un juez desde el 15 de septiembre de 2025.

El tráfico de combustible era hecho por medio de lanchas entre el río Usumacinta para cruzar desde Guatemala hacia México, para su distribución en pipas hacia los estados de Chiapas, Tabasco y Querétaro.

