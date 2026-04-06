Periodismo sin filtros: así se vive la nueva etapa en TV Azteca

En entrevista con Javier Alatorre en el noticiero Hechos, las periodistas Mónica Garza y Hannia Novell compartieron su visión sobre lo que significa ejercer el periodismo en el país y el rumbo que está tomando TV Azteca.

Ambas coincidieron en que, aunque es un privilegio dedicarse a informar, también es una labor exigente y, muchas veces, incómoda.

“El periodismo es una prueba de resistencia todos los días”, señalaron, destacando que su trabajo es contar las historias como son, no como conviene a alguien más.

¿Qué cambios hay en Azteca Noticias y ADN Noticias?

Uno de los puntos clave de la conversación fue la nueva etapa que vive TV Azteca con la integración de contenidos entre ADN 40 y Hechos.

Este cambio busca sumar experiencia, estilos y voces para ofrecer una cobertura más completa.

Las periodistas explicaron que esta unión fortalece la agenda informativa y permite presentar distintas perspectivas de la realidad, algo clave en un momento donde la audiencia necesita información para tomar decisiones.

¿Por qué dicen que el periodismo es incómodo para el poder?

Durante la charla, también hablaron de la relación entre los medios y el gobierno. Aseguraron que históricamente el periodismo ha sido incómodo para el poder, porque su función no es agradar ni alinearse, sino cuestionar y mostrar lo que ocurre.

“No trabajamos para ser amigos del gobierno, sino para la ciudadanía”, fue una de las ideas que marcaron la entrevista.

Además, señalaron que limitarse a una sola versión de los hechos —como la que puede surgir desde el poder— no refleja la realidad completa.

El reto de informar en la era digital

Otro de los temas fue la transformación del periodismo con la llegada de lo digital. Para las periodistas, hoy ya no es opcional adaptarse a las plataformas digitales, sino una obligación.

La información se consume en múltiples formatos y en tiempo real, por lo que el reto es mantenerse vigente sin perder rigor.

Coincidieron en que el periodismo sigue siendo una forma de documentar la historia en tiempo real, con la responsabilidad de ofrecer contexto y diversidad de voces.

Azteca Noticias y ADN Noticias apuestan por informar con todos los matices

Finalmente, destacaron que el objetivo es ofrecer a la audiencia una visión completa: con claros, oscuros y todos los matices posibles. La idea es que cada persona tenga la información suficiente para formar su propia opinión.

En esta nueva etapa, el compromiso —aseguran— es estar más cerca de la gente y fortalecer la confianza en el trabajo periodístico.

