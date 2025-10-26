Cuatro hombres fueron detenidos al ser acusados de extorsión bajo la modalidad de montachoques en el municipio de Ecatepec, Estado de México, quienes al parecer pretendieron cobrar 25 mil pesos al conductor de un tráiler.

Los probables responsables estarían vinculados a la Unión 300 o Los 300, grupo relacionado con despojos y extorsiones en la entidad.

Camioneta era usada por montachoques en Ecatepec

La víctima circulaba sobre la vía José López Portillo y calle Benito Juárez, en colonia El Árbol, frente al Salón Minuet, cuando fue impactado por una camioneta tipo pickup blanca, conducida por Javier Alejandro “N”, quien exigió el pago inmediato de los daños.

Momentos después, tres hombres más llegaron al lugar para intimidar al conductor del vehículo de carga y exigir el pago por el daño a la camioneta que chocó.

Descubren que camioneta de montachoques fue usada en otro intento de extorsión

El chofer del tráiler se negó a pagar el dinero y pidió el apoyo de la policía municipal. Cuando los oficiales llegaron, detectaron que la misma camioneta había estado involucrada en un percance reciente con el mismo modus operandi de extorsión.

Los detenidos son Javier Alejandro “N”, Alejandro Eliel “N”, Israel “N” y César Antonio “N”. Este último portaba un gafete con logotipos de la Unión 300 AC Zona Norte y ACME, que lo acreditaba como coordinador de la Zona de Coacalco.

Los cuatro hombres fueron trasladados al Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación por su probable participación en estos hechos.

Caen nueve de Los 300 en Ecatepec acusados de montachoques

El 18 de octubre de 2025, nueve presuntos integrantes del grupo Los 300 en Ecatepec, Estado de México fueron detenidos luego de que supuestamente intentaron extorsionar al conductor de un camión de refrescos de la misma manera.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal informó que los hechos ocurrieron en calles de la colonia Olímpica Jajalpa, quienes les aseguraron vehículos y dinero.

El conductor de un camión denunció con los oficiales que un vehículo tipo Aveo se impactó contra su unidad y le exigían tres mil pesos para dejarlo ir.

El chofer se negó a pagar y el responsable llamó a otros sujetos, quienes arribaron en diferentes autos y motocicletas para intimidarlo.

Los policías les aseguraron un Aveo y un Ford Focus blanco, cuatro motocicletas, tres mil pesos en efectivo y documentos con notas de préstamos, además de calcomanías con emblemas de supuestas agrupaciones vinculadas a Los 300.

Dos días después se informó que fueron traslados al penal de Chiconautla, luego de ser acusados por extorsión tras un incidente tipo montachoques.

Los detenidos son Luis Enrique “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Diego Alan “N”, Miguel Ángel “N”, Luis Fernando “N”, José Piedad “N”, Erick Yovani “N”, Brandon Alfredo “N” y Cristopher Alejandro “N”.