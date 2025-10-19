¡No les salió la extorsión! Caen nueve de Los 300 en Ecatepec por pedir dinero como montachoques

Nueve presuntos integrantes del grupo Los 300 en el municipio de Ecatepec, Estado de México fueron detenidos luego de que supuestamente intentaron extorsionar al conductor de un camión de refrescos bajo la modalidad de montachoques.

La información de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal establece que los hechos ocurrieron en calles de la colonia Olímpica Jajalpa, donde policías arrestaron a nueve hombres, a quienes les aseguraron vehículos y dinero.

Los 300 extorsionaron con 3 mil pesos a chofer de camión de refrescos

El conductor de un camión denunció con los oficiales que un vehículo tipo Aveo se impactó contra su unidad y le exigían tres mil pesos para dejarlo ir.

El chofer se negó a pagar y el responsable llamó a otros sujetos, quienes arribaron en diferentes autos y motocicletas para intimidarlo.

¿Quiénes son los detenidos ligados con Los 300 en Ecatepec?

Los detenidos son nueve sujetos identificados como Luis Enrique “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Diego Alan “N”, Miguel Ángel “N”, Luis Fernando “N”, José Piedad “N”, Erick Yovani “N”, Brandon Alfredo “N” y Cristopher Alejandro “N”.

Los policías les aseguraron un Aveo y un Ford Focus blanco, cuatro motocicletas, tres mil pesos en efectivo y documentos con notas de préstamos, además de calcomanías con emblemas de supuestas agrupaciones vinculadas a Los 300.

Los 300, el grupo de Ecatepec ligado con extorsiones

Las autoridades colocan a este grupo autodenominado Unión 300 o Los 300, como una organización que presuntamente está relacionada con la comisión de varios delitos, como extorsiones en municipios como Ecatepec.

El marzo fue detenido el presunto líder de Los 300. Se trata de Luis “N”, “El Conejo”, quien se encontraba en Veracruz al ser investigado por el delito de homicidio.

“El Conejo”, junto con Los 300 o Unión 300, es investigado por su probable intervención en la comisión de hechos delictivos de homicidio, extorsión a transportistas, comerciantes y empresarios, así como de despojos y daños en bienes en agravio de particulares, al igual que propiciar la evasión de presuntos delincuentes detenidos por diversas corporaciones policiales.

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, han permitido establecer la probable intervención “El Conejo” en hechos delictivos de homicidio y extorsión por lo que cuenta con órdenes de aprehensión vigentes, así mismo, se investiga su relación con autoridades municipales en funciones y anteriores de diversos municipios del Valle de México, principalmente Ecatepec y Cuautitlán, para la comisión de otros hechos delictivos.

"Si tocan a uno, nos tocan a todos"; "¡Saludos al jefe 'Conejo!", dicen



En redes sociales, este grupo se describe como una "asociación dedicada a proteger y resguardar los derechos de los transportistas".

En redes sociales, este grupo se describe como una “asociación dedicada a proteger y resguardar los derechos de los transportistas”.

Según se puede ver en sus publicaciones, han expandido su número de afiliados a Naucalpan y en taxis con cromática de la Ciudad de México (CDMX), pero Los 300 o Unión 300 se encuentra en la mira de las autoridades por presuntamente estar relacionados con delitos.

En algunas de sus publicaciones, la Unión 300 ha señalado hacer actos de altruismo como regalar juguetes a los niños en día de Reyes, apoyar con pipas ante incendios como en el ocurrido en Plaza Las Américas en octubre de 2024, así como por donar víveres para los damnificados en Acapulco por “Jhon” el año pasado.