“Terror en el Iztaccíhuatl”: Montañistas huyen de hombres armados en plena expedición

Un grupo de montañistas fue perseguido en el Iztaccíhuatl, del lado de Puebla durante más de dos horas por dos hombres armados montados a caballo, un episodio que quedó grabado en video y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Los deportistas contaron que, al iniciar su ruta, notaron a lo lejos a los dos sujetos con rifles. Pensaron que podrían ser vigilantes o personal de seguridad del parque nacional. Pero pronto entendieron que no era así.

“Nos vienen siguiendo”, se escucha en el video, mientras el grupo acelera el paso con evidente miedo. La situación escaló cuando los hombres armados dejaron sus caballos amarrados y comenzaron a seguirlos a pie, acortando distancia y aumentando la tensión. Los montañistas, ya con adrenalina al máximo, iniciaron un descenso forzado por la ruta para intentar perderlos.

Dicen que gracias a su condición física, experiencia y coordinación, lograron alejarse lo suficiente para ponerse a salvo. Sin embargo, la persecución dejó una profunda preocupación entre la comunidad excursionista, que lleva meses denunciando incidentes similares en zonas de alta montaña entre Puebla y el Estado de México.

@memo_landa La parte no tan bonita que a veces pasa en México . Comparte buenas prácticas y cuidémonos entre todos en la montaña 🏔️ ♬ sonido original - Memo Landa

Incertidumbre y miedo entre excursionistas en el Iztaccíhuatl

Tras sobrevivir al episodio, los montañistas publicaron sus testimonios para alertar a otros visitantes. No solo narraron lo ocurrido, sino que hicieron un llamado urgente a reforzar la seguridad en el Iztaccíhuatl, zona que cada fin de semana recibe a cientos de deportistas, familias y turistas.

Aseguraron que, aunque aman la montaña, la inseguridad está alcanzando lugares donde antes solo reinaba la naturaleza. Y aunque nadie resultó herido, el simple hecho de haber sido perseguidos por hombres armados refleja un problema grave que podría repetirse.

Recomendaciones para subir montañas en parques naturales

Los deportistas compartieron también una serie de recomendaciones para quienes planean subir al “Izta” o cualquier otro parque nacional:



Avisar siempre a familiares o amigos sobre la ruta y horarios.

Mantener contacto con brigadas de rescate o policías de montaña .

. Revisar condiciones de clima y reportes de seguridad antes de subir.

Evitar rutas solitarias o horarios sin afluencia.

Llevar radiocomunicación porque no existe señal de celulares.

“Los parques nacionales son para todos, pero tristemente hay que tener cuidado. Mándalo a tus amigos que suben montaña, para que tomen precauciones”, señalaron.

La comunidad excursionista ahora exige presencia constante de autoridades, vigilancia real y rutas seguras, porque —como muchos coinciden— no se puede disfrutar la montaña si antes hay que sobrevivirla.