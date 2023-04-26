Morena amplía facultades de Sedena para vigilar espacio aéreo

En la recta final del periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados avalaron en lo general con 264 votos reformas en materia de seguridad aérea que facultan a la Secretaría de la Defesa Nacional custodiar el espacio aéreo nacional.

Para ello, presentaron reformas la Ley orgánica de Administración Pública Federal, del Ejército y Fuerza Aérea, así como a la de Aeropuertos y de Aviación Civil, propuesta que se introdujeron de urgente resolución y se le dispensaron los trámites legislativos para discutirse y votarse directamente en el pleno, sin pasar a comisiones.

Morena justificó que con cambios buscan cumplir con los lineamientos de seguridad de aeronavegabilidad a nivel internacional que establece el convenio de Chicago de 1944 y que contribuirá a recuperar la categoría 1.

El diputado de Morena, Miguel Carrillo, argumentó que de lo que se trata es que el Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana sean las instancias encargadas de salvaguardar la integridad de pasajeros y tripulación de aeronaves de vuelos comerciales privados u oficiales.

“Es innegable que actualmente en nuestro país las instituciones que cuentan con la mayor tecnología y equipamiento que en materia de seguridad cumplen con lo que exigen los convenios internacionales son las que pertenecen al Estado mexicano, como lo son las pertenecientes a las Fuerzas Armadas de nuestro país, para realizar las actividades de monitoreo, detección y prevención de vuelos clandestinos ilícitos que grupos de la delincuencia organizada realizan actualmente sobre el espacio aéreo mexicano”, detalló el legislador morenista.

Oposición asegura que la reforma amplía la militarización

La reforma tuvo el voto en contra de 217 diputado de oposición.

Alertaron una ampliación de la militarización.

“Insisten en militarización de actividades civiles del espacio aéreo y de los problemas operativos que se verán en los siguientes meses. Esta iniciativa es de facto el segundo paso de militarización del espacio aéreo y que, de votar en sus términos esta propuesta, existirá una problemática operacional entre la supuesta coordinación de la Sedena, Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ni siquiera existe claridad, qué facultad tiene cada una de las dependencias. Quiénes se encargan de la vigilancia del espacio aéreo respecto a las autoridades aeroportuarias”, señaló Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano.

En tanto, Margarita Zavala, diputada del PAN reprochó que a unas horas de que concluya el periodo de sesiones en San Lázaro Morena legislar al vapor temas de relevancia para el país.

“Eso es un golpe al Congreso, es un golpe al Parlamento, es un golpe a la Cámara de Diputados. Deberíamos de cambiarle el nombre de dispensa de trámites por decisión autoritaria para evitar todo análisis y debate sobre leyes fundamentales, con el fin de esconder el desconocimiento y mostrar el sometimiento de una fracción parlamentaria. Sí, eso es, una decisión autoritaria cada vez que dispensamos los trámites”, acusó la legisladora panista.

Al final el dictamen se turnó al Senado para su validación.