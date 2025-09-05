¿Ruptura en la familia Monreal? Ricardo, David y Saúl en “conflicto” por la sucesión en Zacatecas

La política zacatecana volvió a poner en el centro de la discusión a la familia Monreal. Tres de sus integrantes, todos con posiciones de poder dentro de Morena, se han visto envueltos en una dinámica de declaraciones cruzadas que generan la pregunta: ¿qué pasa en casa de los Monreal?

“Si el pueblo me quiere, seré gobernador”: Saúl Monreal

El más reciente episodio comenzó con el senador Saúl Monreal Ávila, quien difundió un video en el que aseguró que, pese a los obstáculos, mantiene firme su aspiración de gobernar Zacatecas.

“Si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro que por encima de cualquier obstáculo o determinación lo seré”, dijo el legislador.

En su mensaje, Saúl no solo reiteró su deseo de contender en 2027, sino que acusó a su hermano, el gobernador David Monreal Ávila, de estar influenciado por un grupo político que busca borrarlo del escenario.

“Ese grupo manipula, engaña y distorsiona la realidad ante mi propio hermano (…) lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento”, afirmó.

Reacción de David Monreal ante declaraciones de Saúl Monreal

Ante estas palabras, el mandatario estatal respondió con serenidad y subrayó que, aunque existe cariño familiar, en política cada quien debe asumir lo que dice.

“Saúl es el menor de mis hermanos y a todos los quiero mucho, nuestra familia ha sido muy unida. (…) En política que cada quien se haga responsable de sus dichos y de sus hechos”, declaró.

🔴 El gobernador de Zacatecas David Monreal habló sobre su hermano Saúl:



“Lo quiero mucho, nuestra familia siempre ha sido unida… pero en política, cada quien se hace responsable de sus dichos y de sus hechos”.



Omar Hernández vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/qTwk0oeJ6v — Azucena Uresti (@azucenau) September 4, 2025

Ricardo Monreal llama a su hermano Saúl a serenarse y evitar riesgos políticos

En medio del desencuentro, el coordinador de los diputados de Morena y hermano mayor de ambos, Ricardo Monreal Ávila, buscó suavizar las tensiones. Reconoció que Saúl atraviesa una etapa de rebeldía y le recomendó serenarse para no arriesgar su futuro político.

“Él es como un rebelde con causa. Estoy seguro de que Saúl no va a cometer suicidio político y va a apoyar siempre a la presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló.

Incluso, en tono más coloquial, Ricardo sugirió a su hermano visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos para reflexionar y no dejarse llevar por la confrontación.

🗳📌 “SAÚL NO ES SUICIDA POLÍTICO, SIEMPRE APOYARÁ A SHEINBAUM”: RICARDO MONREAL



Ricardo Monreal salió a calmar la tormenta por el video de su hermano Saúl Monreal en redes sociales.



Ahí amagó con buscar la gubernatura de Zacatecas en 2027 pese al candado antinepotismo… pic.twitter.com/Mp1oHJxpgB — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 4, 2025

¿Ruptura en Morena o asunto familiar?

Aunque los tres hermanos sostienen que la unidad prevalece, los mensajes dejan claro que en Zacatecas la política se entrelaza con la vida personal. Por ahora, los Monreal insisten en que no hay ruptura, pero el debate interno sigue marcando la ruta hacia el 2027.