¡Hay fecha! Morena lanzará convocatoria para aspirantes a la CDMX y gubernaturas de 2024

El dirigente de Morena, Mario Delgado, ofreció un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguró que será el próximo lunes 18 de septiembre cuando publiquen la convocatoria para las gubernaturas que se elegirán en las elecciones 2024, incluyendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Hoy anunciamos que el próximo lunes 18 de septiembre vamos a emitir la convocatoria para las 9 gubernaturas que se renovarán en el 2024”.

Delgado agregó que las fechas en las que comenzarán los registros para los interesados en alguna de las ocho gubernaturas serán el 25 y 26 de septiembre, por lo que llamó a estar atentos a cualquier cambio o imprevisto.

“El próximo 18 de septiembre se van a emitir las convocatorias para las 9 entidades que van a elección en el 2024. El 25 y 26 de septiembre serán las fechas para que todas y todos los interesados se inscriban”, resaltó.

¿Mario Delgado buscará la Jefatura de Gobierno de la CDMX?

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas a futuro, el dirigente del partido guinda subrayó que será el 26 de septiembre cuando defina el rumbo que tomará.

“Vamos a tomar una decisión a partir de lo que más convenga al movimiento, no como una decisión basada en una aspiración o un interés personal, está clara la responsabilidad que tenemos y la complejidad de la misma por estas fechas tan definitivas que requieren esfuerzos de organización importante. El próximo 25 y 26, ahí informaré si me inscribo o no en el caso de la Ciudad de México”, así lo dijo Mario Delgado.

¿Quién es el actual jefe de gobierno de la CDMX?

El pasado 19 de junio, Martí Batres Guadarrama rindió protesta como el actual Jefe de Gobierno, luego de que Claudia Sheinbaum presentara su renuncia para ser la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024.

Al tomar el cargo, Batres resaltó la importancia de darle seguimiento a las obras pendientes que dejó Sheinbaum, entre estas tareas destacan la rehabilitación de las líneas 1 y 12 del Metro y la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo en 2017.