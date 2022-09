Movimiento Ciudadano acusan a SSa detener discusión de cannabis

Senadores de Movimiento Ciudadano (MC) se dicen pesimistas con la posibilidad de que se otorgue luz verde en el Senado a la legislación sobre la cannabis.

Los senadores señalan a la Secretaría de Salud como la responsable de frenar los dictámenes respectivos sobre la cannabis .

Sin embargo, indican que la llegada de la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, a la Comisión de Justicia podría dar un impulso a la reglamentación que se busca y que ha mandatado la Corte acerca de la cannabis.

“Lo que pasa es que ya la legalización, la ley reglamentaria, una vez que la Corte, digamos resolvió la inconstitucionalidad de los artículos que decían que no se podía usar la marihuana para fines lúdicos, el gobierno, digamos no está de acuerdo en regularizarla, es decir en reglamentarla un derecho que ya se reconoció, que es el derecho a la libre personalidad, el gobierno no está de acuerdo, el secretario de Salud no está de acuerdo y por lo tanto han parado cualquier discusión”, senadora Patricia Mercado, senadora de la Movimiento Ciudadanos (MC), Patricia Mercado.