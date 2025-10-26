Aficionado del Cruz Azul se desvanece tras partido en CU; esto se sabe de su muerte

La noche del sábado 25 de octubre, tras el partido entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, un aficionado de la Máquina fue detenido por personal de seguridad y, mientras era trasladado, perdió la vida.

El joven, identificado en redes sociales como Rodrigo Mondragón, habría sido golpeado y levantado de manera ilegal al sur de la Ciudad de México (CDMX), según dieron a conocer testigos que se encontraban en el área del estacionamiento.

Por este hecho, cuatro personas están bajo investigación, de acuerdo con Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Muere aficionado del Cruz Azul tras partido en CDMX; investigan abuso de autoridad

La UNAM informó que, al finalizar el encuentro, su personal de seguridad realizaba el desalojo de los estacionamientos cuando un hombre aparentemente ebrio, comenzó a agredir verbal y físicamente a los elementos.

El reporte de Protección Civil señala que la persona fue sometida para ser entregada a las autoridades, pero se desvaneció durante el traslado, por lo que se pidió apoyo de paramédicos; aunque más tarde se confirmó su muerte.

La Fiscalía General de Justicia informó que por estos hechos, cuatro personas ya se encuentran bajo investigación y están rindiendo su declaración para esclarecer si existió un abuso de autoridad.

Familia pide justicia por Rodrigo Mondragón

Por otro lado, seguidores del Cruz Azul aseguran que la víctima fue sometida con uso excesivo de fuerza por parte del personal de seguridad, y que lo subieron con vida a una camioneta oficial, sin decirles a dónde se dirigían.

Durante varias horas, la familia llamó a Locatel, hospitales y agencias del MP para localizarlo sin que recibieran algún tipo de información, pero no fue hasta que en la madrugada, se confirmó en la Fiscalía capitalina que Rodrigo había muerto.

Amigos y familiares han solicitado que se revisen las cámaras de seguridad, pues Rodrigo solo había acudido al estadio para apoyar a su equipo favorito, sin imaginar que esa noche todo acabaría en tragedia.