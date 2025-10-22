Policías del Estado de México (Edomex) detuvieron a 17 integrantes de la porra del equipo Cruz Azul por su probable participación en el delito de lesiones en contra de un hombre.

Los hechos ocurrieron en la colonia Benito Juárez, del municipio de Nezahualcóyotl, donde oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), de acuerdo con un reporte de la institución.

¿Quiénes son los detenidos de la porra del Cruz Azul detenidos?

Los policías fueron informados que un ciudadano fue víctima de una agresión física, por lo que atendieron el llamado y se trasladaron de inmediato para brindar apoyo y al llegar al lugar, vieron a los aparentes involucrados.

Los presuntos responsables fueron identificados como Paul “N” de 21 años, Kevin “N” de 20 años, Irving “N” y Aron “N”, ambos de 28 años, Vladimir “N” de 26, Ángel “N” de 33 años, Pablo “N” de 32, Jorge “N” y Leonardo “N” de 18 años, Pedro “N” de 36, José “N” de 33 años, Antonio “N” de 40, Guadalupe “N” de 28 años, Víctor “N” de 37, Alfonso “N” de 34 años, Sergio “N” de 32 y Alejandro “N” de 35 años, todos aparentes integrantes de la barra de animación del equipo de futbol.

Hombre golpeado por aficionados del Cruz Azul fue hospitalizado

Luego de informarles el delito por el que fueron detenidos, los 17 aficionados fueron remitidos ante la autoridad competente, para determinar su situación jurídica, en tanto, la víctima fue trasladada a un hospital.

¿Cómo se castiga el delito de lesiones en el Estado de México?

El Código Penal del Estado de México explica en el Artículo 236 que una lesión es toda alteración que cause daños en la salud producida por una causa externa. Quien lo cometa, señala el Artículo 237, será sancionado de la siguiente manera:

