Luto en TV Azteca: Muere Pepe Ponce, el legendario camarógrafo que documentó 40 años de historia

Durante 40 años estuvo detrás de las cámaras, capturando las historias que marcaron a México y al mundo. Hoy, TV Azteca despide a Pepe Ponce, el legendario camarógrafo que hizo historia con su lente y dejó un legado imborrable en el periodismo mexicano.

José Ponce Sánchez murió a los 63 años, luego de que en junio de 2024 se retirara de Azteca Noticias tras una amplia trayectoria. Con su cámara recorrió los cinco continentes y, a través de esta, capturó algunas de las historias que marcaron el final del siglo XX y de las primeras décadas del siglo XXI.

Hoy, lo honramos por su entrega, su pasión y su compromiso con el periodismo; por contar las historias con imágenes y por dejar un legado que permanecerá en la memoria de quienes trabajaron a su lado y de millones de televidentes.

A nombre de @lucianopascoe y Azteca Noticias nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro compañero Pepe Ponce, por su sensible fallecimiento.



Hoy nos toca despedir a un gran amigo y extraordinario ser humano.



Gracias por tanto... Descansa en paz, querido Pepe. pic.twitter.com/P7LZnVmgza — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026

Las mejores coberturas de Pepe Ponce en TV Azteca

Las historias en la televisión no podrían contarse sin imágenes. Detrás de cada video hay un camarógrafo que convierte los hechos. Pero Pepe Ponce hacía más que grabar; se dedicaba a contar historias.

Con apenas 22 años inició su carrera en los pasillos de TV Azteca. Su talento y su buena intuición lo llevaron rápidamente a formar parte de las coberturas más importantes de las últimas cuatro décadas

A través de su lente nos trajo encuadres que viven en nuestra mente, como la muerte del papa Juan Pablo II, transiciones presidenciales, guerras, terremotos, huracanes y otros hechos históricos.

40 años de hacer historia en la televisión mexicana

En junio de 2024, Ponce se despidió de la familia de TV Azteca para comenzar una nueva etapa y dedicar más tiempo a sus seres queridos, cerrando así un ciclo de una excepcional trayectoria.

Pero a largo 40 años de trabajo fue testigo de la transformación, desde la era analógica hasta lo digital. Mientras la tecnología evolucionaba y la manera de informar cambiaba a pasos agigantados, él supo adaptarse sin perder la esencia de su oficio: contar historias con sensibilidad, precisión y pasión.

Porque Pepe Ponce entendía que ninguna cámara será mejor que lo que percibe el ojo humano. Su lente registró la historia, pero fue su visión la que dio sentido a cada imagen.

Ese legado permanecerá vivo en cada cobertura y en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado. ¡Hasta siempre!

