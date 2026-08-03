Oración de hoy para fortalecer el espíritu: La plegaria para pedirle a San Juan María Vianney por paz en el corazón este 4 de agosto
Conoce la oración de San Juan María Vianney para hoy 4 de agosto y descubre la historia y el legado del Santo Cura de Ars en el santoral católico.
Si necesitas paz en tu corazón y buscas fortalecer tu fe hoy 4 de agosto, elevar tus súplicas hacia San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, representa un acto de profunda conexión y sanación. Para ello, te presentamos la oración de hoy.
Oración para hoy 4 de agosto
La oración a San Juan María Vianney tiene un propósito claro: ayudarte a encontrar la paz interior y afianzar tu vínculo con Dios.
Esta plegaria inspira a miles de creyentes cada 4 de agosto, pues refleja el amor absoluto hacia Dios y el deseo puro de agradarle. Con devoción y fe, puedes pronunciar las siguientes palabras desde lo más profundo de tu corazón:
"Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío infinitamente amable, y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir a cada instante que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Te amo, mi divino Salvador, porque fuiste crucificado por mí, y me tienes aquí crucificado contigo. Dios mío, dame la gracia de morir amándote y sintiendo que te amo".
Santoral hoy 4 de agosto
El calendario litúrgico marca para este 4 de agosto la festividad de San Juan María Vianney, conocido mundialmente como el Santo Cura de Ars. Las comunidades religiosas lo reconocen principalmente como el patrono universal de los sacerdotes. Él destacó durante toda su vida por mantener una profunda vida de oración y por su incansable labor en el confesionario, donde guiaba a innumerables almas hacia la reconciliación y la gracia divina.
Nacido en Francia, este humilde párroco transformó un pequeño pueblo a través de su testimonio constante de pobreza, penitencia y caridad inagotable. Su dedicación absoluta atrajo a multitudes inmensas que viajaban días enteros solo para escuchar sus consejos, confesarse y recibir su absolución.