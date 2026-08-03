¿Sirven los lentes comunes? Qué necesitas para ver el eclipse solar del 12 de agosto sin dañar tus ojos

El eclipse solar del próximo 12 de agosto está cada vez más cerca y, por ello, surgen distintas dudas sobre si se podrá ver en México, a qué hora y qué tipo de lentes debes utilizar para poder visualizarlo sin dañar tus ojos.

Te contestamos todas esas dudas para que puedas disfrutar de este fenómeno espectacular.

¿Qué necesitas para ver el eclipse solar?

Para poder ver este evento astronómico sin poner en riesgo tu vista, es importante que utilices gafas especiales para eclipses que cuenten con la certificación ISO 12312-2.

Estas gafas bloquean casi el 100% de la luz y filtran la radiación dañina para tus ojos, la infrarroja y la ultravioleta.

Los lentes de sol normales, radiografías, filtros caseros, cristales ahumados o binoculares sin filtro especial no protegen el bienestar de tus ojos.

On Aug. 12, a total solar eclipse will cross Greenland, Iceland, and Spain — and NASA science will be there! ☀️🌑🔭



We're flying high-altitude jets and launching scientific balloons to study the Sun and the eclipse's effects on us: https://t.co/zPn8UavJ3m



📸: NASA/Ernie Wright pic.twitter.com/wVJzVGJ3Ao — NASA Solar System (@NASASolarSystem) July 27, 2026

¿Dónde conseguir lentes para ver el eclipse?

Los lentes con esa certificación puedes conseguirlos en tiendas autorizadas, tiendas científicas, museos de ciencia o sitios donde de confianza, también es importante que estén homologadas, aprobado por alguna autoridad o expertos.

Es de suma importancia que verifiques que el sello o etiqueta especifique que el producto cumple con la norma internacional ISO 12312-2 y que las micas no presenten rayaduras, perforaciones o desgaste antes de usarlas.

¿Qué pasa si ves el eclipse sin lentes especiales?

El Sol emite radiación ultravioleta e infrarroja de alta intensidad que puede quemar la retina de forma permanente en cuestión de segundos.

Debido a que la retina no tiene receptores de dolor, la persona no siente inmediatamente el daño, pero la lesión ocasiona pérdida de la visión o puntos ciegos irreversibles.

¿A qué hora y dónde ver el eclipse solar en México?

Lamentablemente, este eclipse solar no será visible directamente en México. Su trayectoria pasará por el Polo Norte, para luego cruzar a Groenlandia, Islandia, Rusia, Océano Atlántico, España y Protugal.

Aunque no lo podrás ver presencialmente, la NASA transmitirá EN VIVO todo lo que pase con el fenómeno desde sus canales oficiales.

El mayor punto de intensidad del eclipse solar será a las 11:46 hora México.