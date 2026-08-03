Pensión IMSS: ¿Quiénes deben entregar la comprobante de supervivencia y cuál es la fecha límite?

Si cobras la Pensión IMSS, hay detalles importantes sobre el pago que debes tomar en cuenta para evitar que te lo suspendan. Aunque el instituto eliminó el comprobante de supervivencia presencial para casi todos los jubilados, existen situaciones específicas en las que sí te van a solicitar un trámite o la actualización de tus papeles personales.

¿Quiénes ya no tienen que ir a la ventanilla para el comprobante de supervivencia?

Si al revisar tu último comprobante encuentras un mensaje que dice que el IMSS elimina la comprobación de supervivencia presencial, ya estás del otro lado.

Tu dinero está seguro y no necesitas asistir a las oficinas.

Lo único que te pide el instituto es mantener tus datos personales bien actualizados por si requieren mandarte algún aviso sobre tu cuenta.

Actualización de datos para la Pensión del IMSS

Si tu talón tiene un mensaje pidiéndote llevar tu CURP en tu siguiente visita, significa que te toca acudir a ventanilla para actualizar tus registros.

Hacer este movimiento te permitirá acceder al beneficio de ya no tener que ir a comprobar supervivencia cada cierto tiempo.

Recuerda que no existe una fecha límite para este trámite, así que puedes ir con calma.

¿Qué pasa si te citan y no acudes a tiempo?

A pesar de la flexibilidad, si el Seguro Social te pide un requerimiento directo o una cita para verificar tus datos o acreditar supervivencia, no debes ignorarlo.

El instituto advierte que, de no atender este llamado, podrían aplicar una suspensión temporal en el pago de tu pensión hasta que acudas a regularizar toda tu documentación ante la institución.

¿El comprobante de supervivencia es obligatorio?

Las reglas cambian para los pensionados que se encuentran fuera del país.

Si vives en el extranjero, sí es obligatorio que sigas realizando la comprobación de supervivencia de manera electrónica.

Este proceso se hace directamente a través de la oficina consular de México más cercana a tu domicilio, ya sea en las embajadas o consulados correspondientes.

Documentos que te van a pedir para el comprobante de supervivencia

Si te toca ir a actualizar tus papeles para este beneficio, no te compliques. Solo debes llevar contigo una identificación oficial con fotografía y tu CURP.

También te pedirán tu Número de Seguridad Social, tu domicilio actualizado, para el cual no necesitas comprobante físico, basta con que lo declares, además de un teléfono y correo electrónico de contacto.