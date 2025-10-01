‘Chicles’, el perrito que conquistó carreras y corazones, fallece por envenenamiento en Tijuana

La comunidad de corredores y usuarios de redes sociales en Tijuana se encuentra de luto por la muerte de ‘Chicles’, el perrito que se hizo famoso por participar de manera entusiasta en maratones y carreras locales.

Su historia, difundida principalmente en TikTok y otras plataformas digitales, lo convirtió en un símbolo de constancia, alegría y espíritu deportivo.

¿Qué le pasó al ´Chicles´, el perrito maratonista?

El pasado 30 de septiembre se confirmó su fallecimiento en Tijuana, noticia que fue dada a conocer por su dueño y cuidador, Héctor “El Flecha”, a través de una transmisión en vivo en Facebook.

Con profunda tristeza, relató que el can había sido víctima de envenenamiento por “gente mala”, lo que provocó gran indignación entre la comunidad.

Pese a que se le brindó atención médica inmediata y el veterinario hizo todo lo posible por salvarlo, lamentablemente el lomito no resistió.

“Solo les informo que alguien muy malo, alguien de un corazón muy malo, envenenó al Chicles. Chicles ha fallecido”, expresó Héctor conmovido, confirmando así la partida del canino que se había ganado un lugar muy especial en el corazón de los tijuanenses.

¿Quién fue el ´Chicles´en Tijuana?

‘Chicles’ no solo era conocido en Tijuana, sino también en distintas partes de México, gracias a su participación en competencias atléticas, donde sorprendía por su energía y constancia, convirtiéndose incluso en un rival competitivo para los corredores en carreras de 5 y 10 kilómetros.

Tal fue su reconocimiento, que en julio de 2023 se inauguró un mural en su honor en Tijuana, y además se le dedicó un corrido interpretado por Ángel Ortiz y su Mariachi, como homenaje a su carisma y entrega.

La noticia de su muerte ha causado una tristeza entre corredores, seguidores y ciudadanos, quienes lo recuerdan como un ejemplo de lealtad, alegría y pasión por el deporte.

Decenas de mensajes de condolencias se han compartido en redes sociales, reafirmando que el legado de ‘Chicles’ seguirá vivo en la memoria colectiva y en cada carrera donde alguna vez dejó su huella.