VIDEO: Madre muere tras salvar a su hija de ser atropellada en Tijuana

Muere la mujer que se arrojó al piso para salvar a su pequeña hija de ser atropellada por un camión escolar en la colonia Villas del Prado II, en Tijuana, Baja California. Lamentablemente las llantas de la unidad aplastaron a la madre, identificada como Dulce de 25 años, dejándola severamente herida, horas más tarde falleció.

¿Cómo fue el atropello de madre e hija en Tijuana?

En el video se observa que la menor se soltó de la mano de su madre, corrió hacia la calle donde circulaban los autos y quedó justo en el camino del autobús amarillo, marcado con el número económico ZM-ES-50128. En un acto instintivo, Dulce alcanzó a empujar a su hija para apartarla del peligro, pero terminó bajo las llantas del vehículo.

La menor sobrevive al atropellamiento en Tijuana; la madre no resistió

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al lugar para atender a la madre y a la niña. Ambas fueron trasladadas a un hospital, sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Dulce debido a la gravedad de las lesiones.

La niña, en tanto, permanece hospitalizada bajo observación médica y se reporta estable, lo que significa que su vida está fuera de peligro.

Detienen al chofer del camión escolar en Tijuana

El conductor de la unidad, identificado como David Antonio “N”, fue detenido en el lugar por elementos de la Policía Municipal y trasladado a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se investigan los delitos en los que podría estar implicado.

La detención del chofer busca dar claridad sobre las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento, así como deslindar responsabilidades del atropellamiento.

Detienen a chofer tras atropellar a madre e hija en Tijuana|SSPCM

Debate de culpabilidad del chofer en Tijuana

En redes sociales, los usuarios han lamentado el fallecimiento de la madre, sin embargo, algunos han pedido la liberación del chofer, pues aseguran que en el video es claro, como la niña salió corriendo y la mujer intentó salvarla, por lo que el chofer poco podía hacer para evitar atropellarlas.

Usuarios señalan que el chofer no es el culpable del atropellamiento en Tijuana|Noti Baja

Incluso hay una campaña en Facebook de estudiantes del Conalep, los cuales iban en el camión. Piden que liberen al chofer, pues aseguran que ellos vieron como salió corriendo la mujer. También desmintieron que David Antonio “N” intentara fugarse tras el accidente, señalaron que él se quedó en el lugar, incluso trató de auxiliar a las víctimas, pero fue golpeado y pateado por algunos testigos que lo culpaban del accidente. Al final la policía municipal lo arrestó.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) reiteró el llamado a los padres para mantener una estricta supervisión de los niños en áreas de riesgo, y a los conductores para extremar precauciones al circular en lugares concurridos.

Lamentan fallecimiento de madre atropellada en Tijuana

Por otra parte, Adriana Torres, prima de Dulce, lamentó el fallecimiento de la mujer en redes sociales con este mensaje de despedida: “Tu sacrificio no fue en vano bonita diste tu vida por tu bebé y eso será la prueba más grande del amor que le tienes. Desde allá arriba, de la mano de Dios cuida de ella, como lo hiciste aquí en vida, fortaleza a toda la familia Descansa en paz Dulce”.

La historia de Dulce queda como un doloroso recordatorio del amor de una madre y de la importancia de reforzar la seguridad vial para prevenir tragedias similares.

