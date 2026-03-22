¡Terminó llantas para arriba! Aparatosa volcadura en Tlalpan y Acoxpa desata el caos, ¿hay circulación?

Este domingo 22 de marzo, un vehículo terminó en aparatosa volcadura entre la Calzada de Acoxpa y la Calzada de Tlalpan. El estruendo del impacto alertó a transeúntes y personas de la comunidad, quienes vieron cómo la unidad quedó enganchada entre los tubos de protección peatonal, dejando a una mujer herida y caos vial en toda la vialidad.

🚨 Volcadura en Calzada de Tlalpan 🚨



Se reporta la volcadura de un vehículo sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Calzada Acoxpa, en la alcaldía Coyoacán.



⚠️ Hay afectaciones viales en la zona, maneja con precaución.



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¿Qué provocó el choque entre Calzada de Tlalpan y Acoxpa?

El accidente ocurrió exactamente en la curva de incorporación de Acoxpa hacia Tlalpan. Por causas que aún se investigan, la conductora perdió el control de la unidad, lo que provocó que el coche girara sobre su propio eje hasta quedar con el toldo contra el suelo.

El impacto fue tan violento que la estructura del auto quedó trabada entre los tubos de seguridad que protegen a los peatones en la banqueta, lo que dificultó las primeras labores de rescate.

Revisan a conductora tras aparatosa volcadura

Paramédicos que llegaron al lugar atendieron de inmediato a la mujer que manejaba el vehículo. Aunque logró salir de la unidad tras el aparatoso percance, presentaba diversas lesiones y fue estabilizada en una ambulancia mientras se determinaba si requería traslado a un hospital.

Afortunadamente, al momento del choque no había peatones esperando en la esquina, lo que evitó que la tragedia fuera mucho mayor dada la posición en la que quedó el automóvil.

El rescate: Autoridades hacen maniobra con grúas y sierras

Personal del cuerpo de bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran trabajando en el sitio para liberar la vialidad. La tarea no ha sido nada sencilla; el coche se encuentra "enganchado" a la infraestructura urbana.

Los rescatistas han tenido que utilizar equipo especial y una grúa para desatorar la unidad de los tubos peatonales sin causar más daños a la zona o poner en riesgo a los equipos de emergencia.

¿Hay circulación en Calzada de Tlalpan y Calzada de Acoxpa?

Si tienes pensado circular por esta zona, toma tus precauciones. La policía ha cerrado totalmente el paso en la incorporación para permitir las maniobras de limpieza y retiro de la unidad. El tráfico se está desviando, pero la carga vehicular ya es pesada.

Las autoridades informaron que la circulación no se reanudará sino hasta que el vehículo sea remolcado.

Alternativas viales para evitar el nudo en Calzada de Tlalpan y Acoxpa?

Ante el cierre en Acoxpa y Tlalpan, se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como División del Norte o el Eje 10 Sur para tratar de rodear el punto del accidente.

Se estima que las labores de los bomberos duren al menos una hora más, ya que además del retiro del auto, deben verificar que los tubos peatonales no representen un peligro para quienes caminan por la zona tras haber quedado dañados por el impacto.