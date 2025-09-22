Muere estudiante colombiana de intercambio en la UNAM: qué se sabe hasta ahora

Un silencio pesado recorre los pasillos de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde los ecos de la rutina académica se vieron interrumpidos por una noticia que nadie esperaba.

La joven estudiante colombiana Dahiana Michel Ceballos Obando, quien formaba parte del programa de intercambio de la Universidad Nacional Autónoma de México, falleció recientemente.

La información fue confirmada tanto por la UNAM como por la Institución Universitaria de Envigado (IUE), su casa de estudios en Colombia.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la estudiante colombiana de la UNAM?

Dahiana cursaba la carrera de Derecho en Ciudad Universitaria, habiendo llegado desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la IUE, ubicada en el departamento de Antioquia, Colombia. La estudiante se integró al campus como parte de los intercambios que ofrece la Universidad año tras año y que al día de hoy ha llevado a miles.

La UNAM emitió un breve comunicado lamentando el fallecimiento de la joven y expresando su solidaridad con la familia y seres queridos. La Facultad de Derecho acompañó el mensaje con una esquela que incluía una fotografía de Dahiana, recordando su paso por la institución.

La Comunidad de la Facultad de Derecho lamenta el sensible fallecimiento de su querida Alumna de intercambio, proveniente de Colombia, Institución Universitaria de Envigado, Dahiana Michel Ceballos Obando, Y se solidariza con la pena que embarga a sus familiares y amigos.



Por su parte, la IUE publicó un comunicado más amplio, firmado por el rector Rafael Alejandro Betancourt Durango, en el que se destacaba la huella que Dahiana dejó entre quienes la conocieron.

“En momentos en que la vida nos confronta con la partida de alguien que amamos, las palabras nunca parecen suficientes. Aun así, que el recuerdo de su luz y de los instantes compartidos, sean un refugio para el corazón”, expresó el rector.

¿De qué murió la estudiante colombiana de intercambio en la Facultad de Derecho?

Hasta el momento, las causas de su fallecimiento no han sido confirmadas oficialmente. No obstante, usuarios en redes sociales han mencionado que se trató de un accidente vial, información que no ha sido verificada por las autoridades.

Se espera que en los próximos días amigos o familiares puedan dar un pronunciamiento sobre la muerte de la estudiante Dahiana.