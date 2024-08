Tragedia en la vida de Mariah Carey: Su hermana y madre mueren el mismo día

Mariah Carey, una de las cantantes estadounidenses más exitosas a nivel mundial, dio a conocer la trágica partida de su hermana Alison y su madre Patricia en el mismo día, a través de un comunicado para distintos medios de comunicación.

“Con el corazón roto” fueron las palabras que utilizó Mariah Carey para anunciar este 26 de agosto, la tragedia doble que embargó a la familia durante el fin de semana pasado. A pesar de que la cantante no dio a conocer más detalles sobre las circunstancias de la muerte, esto es lo poco que se sabe.

¿Qué fue lo que dijo Mariah Carey tras la muerte de su hermana y madre?

La cantante de ‘All I Want for Christmas’ declaró: “mi corazón está roto porque perdí a mi madre el fin de semana pasado. Lamentablemente, en un trágico giro de acontecimientos, mi hermana perdió la vida ese mismo día”, lo anterior para CNN y la revista People.

A pesar de la triste noticia, Mariah Carey señaló que se sentía bendecida de haber pasado la última semana junto a su madre, antes de que ella falleciera. La cantante agradeció a sus fans e indicó lo siguiente: “aprecio el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad, durante este momento difícil”.

Según medios como Times Union, la hermana de la cantante ganadora del Grammy tenía 63 años y era residente de Coxsackie, Nueva York. Mientras que su madre, Patricia Carey tenía 87 años; la causa de muerte de ambas mujeres no se dieron a conocer por respeto a Mariah.

sending love to Mariah Carey, rest in peace Patricia & Alison Carey🕊️🤍 pic.twitter.com/QZLTTRtS8o — efra (@swanmrtha) August 26, 2024

¿Cómo vivieron sus últimos momentos la hermana y madre de Mariah Carey?

El periódico Times Union informó que la hermana de Mariah, Alison Carey vivió sus últimas semanas por medio de cuidados paliativos, debido a un problema con sus órganos internos, según lo que declaró un amigo cercano la familia, Dave Baker.

En los últimos años, su hermana de 63 años enfrentó múltiples cirugías cerebrales, una operación en el bazo, un reemplazo de cadera y largos periodos de rehabilitación física debido a su condición médica. A pesar de no mantener una buena relación con la cantante por los problemas de adicción de Alison, Mariah Carey aseguró estar devastada.

En el caso de su madre, Patricia Carey era una excantante de ópera, entrenada el prestigioso conservatorio de artes Julliard; quien mantenía una complicada relación con su hija Mariah. Tras superar los momentos difíciles, la cantante logró disfrutar junto con su madre sus últimos días de vida.