Murió empresario y esposo de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; esto se sabe

Este domingo 5 de octubre se confirmó la muerte del empresario Víctor Cruz Russek, de 75 años, esposo de la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván.

El gobierno del estado reiteró sus condolencias a la mandataria estatal y a toda la familia Cruz Russek. También se reconoció el aporte del empresario al desarrollo de la entidad.

¿Quién era Víctor Cruz Russek?

Víctor Cruz Russek fue un empresario destacado en el sector automotriz y ganadero, reconocido por su compromiso con el desarrollo económico de Chihuahua.

Estudió Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y ocupó diversos cargos importantes a lo largo de su trayectoria profesional, impulsando proyectos que beneficiaron a la economía local.

Fue presidente del Grupo CR3, empresa dedicada a la compra y venta de autos. Consolidando así, una trayectoria marcada por liderazgo, visión y un profundo compromiso con la región.

Además, participó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, tales como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Universidad La Salle.

¿Cuál fue la causa de la muerte del esposo de la gobernadora de Chihuahua?

En días anteriores se había informado que el presidente del Grupo CR3 había sido internado de urgencia, tras enfrentar complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón.

A pesar de recibir tratamientos tanto en Chihuahua como en Estados Unidos, con el objetivo de frenar el avance de la enfermedad, su estado de salud se deterioró, lo que llevó a su muerte a los 75 años.

Ante esta lamentable noticia, diversos funcionarios expresaron su apoyo a la gobernadora. Entre ellos, el secretario de Seguridad Pública del estado, quien escribió en redes sociales:

“Con profunda tristeza acompaño a mi amiga, Maru Campos Galván, en este momento tan doloroso por la partida de tu esposo. Sabes que cuentas conmigo como amigo que te admira y te quiere, te abrazo con el alma.”

Con profunda tristeza acompaño a mi amiga, Maru Campos Galván en este momento tan doloroso por la partida de tu esposo. Sabes que cuentas conmigo como amigo que te admira y te quiere, te abrazo con el alma. pic.twitter.com/4MtibQEegM — Gilberto Loya (@comisarioloya) October 5, 2025

Asimismo, asociaciones empresariales enviaron mensajes de solidaridad:

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Víctor Cruz Russek, esposo de nuestra muy querida amiga y gobernadora Maru Campos. Enviamos un fuerte abrazo solidario para ella, familiares y amigos de Don Víctor. QEPD.”