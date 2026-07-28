Ellas eran las corredoras que perdieron la vida en accidente carretero tras participar en el Maratón Guelaguetza 2026

La comunidad atlética de Oaxaca está de luto tras la muerte de cuatro corredoras que perdieron la vida en un accidente carretero cuando regresaban de participar en el Maratón Guelaguetza 2026.

El percance ocurrió la tarde del domingo sobre la carretera federal 145, en el ejido Los Macuiles, y cobró la vida de las integrantes del club de atletismo Xuta Xi Manga, originarias de San Miguel Soyaltepec.

¿Quiénes eran las corredoras que perdieron la vida en el acidente?

Las víctimas fueron identificadas como Georgina Luis Espiridión, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe, integrantes del club de atletismo Xuta Xi Manga, con sede en el municipio de San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Por medio de un mensaje del Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, expresó sus condolencias por la muerte de las cuatro atletas, quienes horas antes habían participado en una de las competencias deportivas más importantes de la entidad.

"Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida El Maratón Internacional Guelaguetza 2026 reunió a miles de personas unidas por el deporte, la convivencia y el espíritu de superación. Hoy, esa gran comunidad atlética se encuentra de luto.", mencionó la institución.

Asimismo, manifestó su solidaridad con las familias, amistades y seres queridos de Georgina Luis Espiridión, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe, deseándoles fortaleza ante este difícil momento.

¿Dónde ocurrió el accidente donde perdieron la vida las corredoras?

De acuerdo con medios locales, el accidente se registró la tarde del pasado domingo 26 de julio en el ejido Los Macuiles, sobre la carretera federal 145, cuando las cuatro mujeres regresaban a San Migue Soyaltepec tras competir en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026.

El fallecimiento de las integrantes del club Xuta Xi Manga ha generado numerosas muestras de solidaridad y condolencias por parte de otros clubes de atletismo, quienes reconocieron su pasión por el atletismo y su participación en las competencias de la región.