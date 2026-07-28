¿De pistolero a político? Captan a Marco Antonio Huesca López, aspirante a alcaldía de Puebla en 2027, disparando al aire

¡Nueva polémica en Puebla! Un video grabado y difundido en redes sociales desató una intensa controversia política en la Sierra Norte de Puebla, luego de que Marco Antonio López Huesca, empresario y aspirante a la presidencia municipal fuera captado accionando un arma de fuego de manera irresponsable al aire libre.

El sujeto realizó al menos 12 detonaciones, un acto que encendió las alarmas de la población local y reabrió el debate sobre los perfiles que buscan competir por cargos de elección popular en los próximos comicios de 2027.

¿Quién es Marco Antonio Huesca López y por qué causa polémica en Tepeyahualco, Puebla?

Marco Antonio López Huesca, conocido empresario enfocado en el sector de la producción de zanahorias en la Sierra Norte de Puebla, volvió al centro de la conversación tras la difusión de un video en redes sociales donde se le observa accionar un arma de fuego al aire en al menos 12 ocasiones. La grabación generó un fuerte rechazo social debido al riesgo que representan los disparos al aire y por tratarse de un personaje con notorias aspiraciones a la presidencia municipal de Tepeyahualco.

El señalamiento cobra relevancia política debido a que el empresario acumula tres intentos previos para obtener la alcaldía de dicho municipio. De acuerdo con versiones locales y reportes en plataformas digitales, el perfil de Huesca López buscaría abanderar nuevamente una candidatura hacia las elecciones de 2027, presuntamente bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Se llama Marco Antonio Huesca López, quiere ser alcalde de Tepeyahualco, Puebla.



Estos son los perfiles de la alianza Morena-Verde-PT. Allá ustedes si votan por ellos. pic.twitter.com/wT6qDCZwll — Vero Islas (@LOVREGA) July 28, 2026

Cuestionan perfil de aspirantes y proliferación de violencia en Puebla

La divulgación del video desató duras críticas entre habitantes de la región y usuarios de internet, quienes cuestionaron que los partidos políticos abran espacio a figuras que presumen conductas delictivas o de uso irresponsable de armamento. El incidente reabrió la discusión sobre la falta de filtros rigurosos para la selección de candidatos en los municipios poblanos.

Hasta el momento, ni Marco Antonio Huesca López ni la presidencia del PVEM en Puebla han emitido un posicionamiento oficial para aclarar la legalidad del arma empleada o la fecha precisa del video.