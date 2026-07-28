Aparatoso choque entre autobús de pasajeros y camión de transporte público en Monterrey; hay 8 heridos

Al menos 8 personas resultaron lesionadas tras un choque entre un camión de turismo y un autobús del transporte público en Monterrey, Nuevo León, durante la mañana de este martes 28 de julio de 2026.

¿Cómo ocurrió el choque entre camión y autobús en Monterrey?

El aparatoso accidente sucedió entre un autobús de la línea Transpaís y un camión urbano en el cruce de las calles Villagrán y Arteaga, en el centro de la capital de Nuevo León.

Los primeros reportes indican que el autobús de pasajeros circulaba por la calle Villagrán, al salir de la Central de Autobuses de Monterrey, cuando chocó de forma lateral a una unidad del transporte público.