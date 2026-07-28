Atacan con drones a la comunidad de El Fresno en Chilpancingo, Guerrero, moviliza a autoridades | VIDEO

Este martes 28 de julio, la comunidad de El Fresno en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, reportó ataques con drones. Fueron vecinos de la localidad grabaron los momentos en que se pueden escuchar los hechos violentos y cómo ellos están expuestos.

¿Qué dijeron las autoridades de los ataques?

#AlMomento | Usuarios de redes sociales en #Guerrero reportan un presunto ataque con drones en la comunidad de El Fresno, en #Chilpancingo.



Información en desarrollo... pic.twitter.com/egw9YaPnVp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

Alerta en El Fresno por posible ataque

Las alarmas se encendieron en la comunidad rural, ubicada en la zona serrana de Chilpancingo, luego de que residentes reportaran agresiones cometidas presuntamente con drones.

La población buscó refugio de inmediato mientras intentaba contactar a las autoridades ante el temor de que la violencia los alcanzara como a cientos de familias.

Videos de ataques con drones en Chilpancingo

En cuanto se alertó de la agresión, videos hechos por los propios habitantes comenzaron a circular en las redes sociales.

En los videos se pueden ver los momentos de incertidumbre y detonaciones que, por ahora, se atribuyen al uso de estos dispositivos, los drones, lo que generó indignación y provocó que el caso cobrara visibilidad a nivel nacional.

Policía Estatal hace sobrevuelos en El Fresno

Después de que se difundieran los videos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero envió a la Unidad Aeromóvil para hacer sobrevuelos de vigilancia sobre la localidad de El Fresno.

Según el reporte oficial, las maniobras aéreas se implementaron con el objetivo de verificar los hechos delictivos denunciados y descartar riesgos mayores.

Hacen operativo por tierra junto con el Ejército Mexicano

A los recorridos por aire se sumaron operativos terrestres realizados por elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano.

Las fuerzas armadas y los agentes estatales entraron por los caminos principales para reforzar la seguridad, entrevistarse con los pobladores y mantener un perímetro en la zona.

Como parte del despliegue de seguridad en la Sierra de Chilpancingo, la Unidad Aeromóvil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizó sobrevuelos de reconocimiento en la localidad de El Fresno para verificar reportes sobre posibles hechos delictivos difundidos en… pic.twitter.com/cwsxqQuOQT — SSPGRO (@SSPGro) July 28, 2026

Violencia con drones provoca desplazamiento en la sierra

El uso de drones modificados con artefactos explosivos se ha vuelto una constante entre bandas delictivas que pelean el control territorial en Guerrero.

Esta modalidad de ataque, sumada a las constantes agresiones contra las comunidades, ha forzado a cientos de familias a abandonar sus casas y tierras para buscar refugio en otros municipios.