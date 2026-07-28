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VIDEO: Así fue el choque de autobús de turismo contra otros vehículos en el centro de Monterrey

Un autobús de Transpaís se quedó sin frenos en Monterrey: la unidad causó un choque contra varios vehículos y dejó al menos 10 heridos tras un fuerte impacto.

Choque de autobús de turismo en Monterrey el 28 de julio de 2026.
¿Qué pasó en el choque de autobús de Monterrey hoy 28 de julio de 2026?|Policía de Monterrey.

Escrito por: César Contreras

El choque del autobús de pasajeros de Transpaís contra varios vehículos y un camión de transporte urbano en Monterrey dejó al menos 10 heridos, entre ellos, los dos conductores de las unidades de transporte masivo. Cámaras de vigilancia captaron el recorrido del impacto.

VIDEO: Así fue el choque del autobús sin frenos en Monterrey

La unidad de color azul se quedó sin frenos, cruzó de forma intempestiva la avenida Colón y chocó con varios vehículos estacionados, entre ellos, dos taxis y dos automóviles particulares.

Después, el autobús sigue a toda velocidad y pasa muy cerca de un motociclista, quien lo alcanza a esquivar. En una esquina no puede frenar y termina por impactar la parte trasera de un camión de la Ruta Urbana Nuevo León.

Saldo preliminar y rescate de los conductores prensados

El fuerte impacto dejó a ambos conductores prensados en las cabinas del autobús y del camión de transporte urbano, por lo que personal de emergencias tuvo que usar dispositivos hidráulicos para rescatarlos. Ambos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Su condición de salud es grave.

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