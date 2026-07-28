"¿Sabe cuándo le voy a dar la mano? Cuando haya justicia": Familiares de Dafne Quintos encaran al gobernador Américo Villarreal por avance del caso

Familiares de la menor de 13 años, Dafne Quintos, fallecida en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, acudieron a uno de los eventos de la gira del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal con el propósito de exigirle avances en el caso de feminicido.

La abuela de Dafne dejó a Villarreal con la mano estirada y le aclaró que no dejarán de exigir hasta que haya avances en las investigaciones y en el proceso legal que enfrentan los acusados.

Familiares de Dafne irrumpen en gira del gobernador de Tamaulipas

Fue durante la gira que realiza por el estado Américo Villarreal que familiares de Dafne Zapata Quintos lo confrontaron cara a cara.

Juana Laura Martínez, abuela materna de la menor de 13 años, le reprochó al mandatario estatal la lentitud de las autoridades para encarcelar a todos los implicados y llevar justicia al caso.

Juana dejó a Américo Villarreal con la mano estirada cuando esté intentó estrecharla, y le dijo claramente "No quiero ser grosera, pero ¿sabe cuándo le voy a dar la mano? Cuando haya justicia".

Américo Villarreal le dijo que los detenidos se encuentran en prisión preventiva durante el proceso de investigación y, según él, prometió que "se va a aplicar toda la justicia y todo el peso de la ley".

Exigen justicia por caso de Dafne Quintos

La familia cuestionó al gobernador sobre el proceso en el que se encuentra el caso, reclamando que se prioricen los derechos de la víctima ante el sufrimiento causado.

Juana Laura Martínez declaró ante los medios que estaban ahí que le darían un voto de confianza a la Fiscalía, pero advirtió que no dejarán de luchar hasta ver a todos los responsables pagando su condena en la cárcel.

Audiencia de Dana Yanina "N"

Este martes 28 de julio, en el Centro Integral de Justicia, se lleva a cabo la última audiencia de Dana Yanina "N", de 18 años, primera detenida en el caso e imputada por los delitos de homicidio doloso y feminicidio.

Familiares de la acusada, sus abuelas materna y paterna, se manifestaron afuera de la sala de audiencias diciendo que la joven es inocente, que no existen pruebas en su contra y pidiendo a la Fiscalía de Tamaulipas reconsiderar las imputaciones.

Se espera que en las siguientes horas se anuncie si se le vincula a proceso o no.