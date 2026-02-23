Tras muerte del Mencho, Gobierno de Guanajuato confirma detenciones, bloqueos controlados y carreteras libres

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, hoy 22 de febrero, provocó bloqueos y movilizaciones de emergencia en varios municipios de Guanajuato, pero el Gobierno estatal informó que todos fueron controlados y que no hay afectaciones en carreteras ni en el Aeropuerto Internacional del Bajío.

Desde el C5i y en sesión permanente del Grupo de Inteligencia Operativa, la gobernadora, Libia Dennisese confirmó que se registraron 55 incidentes en 23 municipios, todos contenidos mediante operativos coordinados.

¿Qué pasó en Guanajuato tras la muerte del Mencho?

El despliegue incluyó a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales.

Se reportaron intentos de bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos, los cuales fueron atendidos. Hubo detenciones y las personas aseguradas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Entre los municipios con incidentes controlados están León, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato capital, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Yuriria y Moroleón, entre otros.

¿Es seguro circular por carreteras en Guanajuato?

El Gobierno estatal aseguró que no se advierte riesgo para transitar por carreteras estatales o federales. Indicó que todas las vías están libres y con monitoreo constante por parte de fuerzas estatales y federales.

También informó que no hay incidentes en los Centros de Prevención y Reintegración Social.

¿Opera el Aeropuerto Internacional del Bajío?

Autoridades confirmaron que el aeropuerto mantiene operaciones normales pese a los bloqueos registrados tras la muerte del Mencho.

El estado mantiene vigilancia y monitoreo permanente mientras evoluciona la situación en la región.

Detenciones y situación actual tras muerte del Mencho

Las acciones operativas permitieron la detención de al menos 18 personas, quienes fueron puestas a disposición de las fiscalías estatal y federal.

"No negamos los hechos y somos transparentes”, señalaron autoridades al confirmar que sí hubo incidentes, pero que fueron contenidos.

La vigilancia se mantiene en todo el estado mientras continúan los monitoreos tras la muerte del Mencho y los bloqueos registrados en la región.