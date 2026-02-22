Muerte del Mencho provoca cancelación de vuelos a Jalisco; lista de rutas suspendidas

La muerte del Mencho este 22 de febrero en Jalisco provocó la cancelación de vuelos con destino a Guadalajara y Puerto Vallarta desde distintos aeropuertos del país y de Estados Unidos.

Horas después de confirmarse el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo federal, se registraron bloqueos carreteros y afectaciones en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato lo que impactó tanto la movilidad terrestre como operaciones aéreas hacia el occidente del país.

Lista de vuelos cancelados a Guadalajara

Las suspensiones se concentraron en rutas hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Desde México se cancelaron vuelos procedentes de:



6 desde Ciudad de México (AICM)

3 desde Monterrey

3 desde Puerto Vallarta

2 desde Tijuana

1 desde Villahermosa

1 desde La Paz

1 desde Cancún

1 desde Ixtapa/Zihuatanejo

1 desde Acapulco

🛫 #IMPORTANTE | En el @AICM_mx, algunas aerolíneas han cancelado sus vuelos con destino a Guadalajara y Puerto Vallarta, esto derivado a los acontecimientos de esta mañana en Jalisco



🎥: @JesusSaviola pic.twitter.com/EMTx2Gfgxu — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 22, 2026

Desde Estados Unidos:



4 desde Los Ángeles

2 desde Fort Worth

2 desde Houston

2 desde San Francisco

1 desde Phoenix

1 desde Miami

1 desde Chicago

1 desde Las Vegas

Vuelos que cancelaron su llega al Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Aerolíneas que suspendieron operaciones

Volaris informó la suspensión de operaciones con salida y llegada en el Aeropuerto de Puerto Vallarta y solicitó revisar correo electrónico para reprogramaciones.

Viva Aerobus canceló tres vuelos ante los bloqueos carreteros registrados tras la muerte del Mencho.

Air Canada anunció suspensión temporal de operaciones hacia Puerto Vallarta por condiciones de seguridad.

Aeroméxico indicó que derivado de los acontecimientos registrados en diversos puntos del país, hemos cancelado los vuelos de este día, desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic.

El AICM reportó operación normal; sin embargo, en redes sociales usuarios difundieron cancelaciones hacia destinos en Jalisco.

