Encuentran sin vida Erika Hernández, esposa del alcalde de Madera en Chihuahua; esto se sabe

Fue el pasado miércoles 29 de julio que se confirmó el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF en Madera, Chihuahua, y esposa del actual alcalde de dicho municipio.

El mismo alcalde publicó un mensaje aclarando lo verdadero de la noticia.

Lamentamos el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, Presidenta del DIF de Madera, Chihuahua. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con su esposo, el alcalde Arnoldo Jáquez Pérez, familiares y amigos. pic.twitter.com/OZbGImJmlU — CNDH en México (@CNDH) July 30, 2026

Encuentran a esposa del alcalde de Madera

Agentes de la policía y cuerpos de emergencia llegaron hasta la casa de ambos ubicado en el cruce de las calles Sexta y Félix U. Gómez, en el municipio de Madera.

Al ingresar a la vivienda, los oficiales localizaron sin vida a Erika Hernández Pacheco.

Los primeros informes recabados por la autoridades indicaron la presencia de pruebas que apuntan a un probable homicidio.

Fiscalía de Chihuahua inicia investigaciones

Tras confirmarse la muerte, elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tomaron la investigación y aseguraron la casa.

El personal comenzó con la recolección de pruebas e indicios para armar la carpeta correspondiente.

Las autoridades informaron que la causa exacta del fallecimiento se determinará luego de las investigaciones.

Alcalde Arnoldo Jáquez confirma la muerte de su esposa

Horas después del hallazgo, el presidente municipal de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez, confirmó la muerte de su esposa a través de sus redes sociales.

El político difundió una esquela y acompañó la publicación con un mensaje de agradecimiento a la comunidad por el apoyo, cariño y respeto brindado tras el suceso.

CNDH e pronunca ante el fallecimiento

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado donde lamentó la pérdida de la funcionaria municipal.

El organismo expresó sus condolencias y solidaridad con el alcalde, sus familiares y personas cercanas.

Apenas celebraban 27 años de matrimonio

El suceso ocurrió a pocos días de que la pareja cumpliera un aniversario más.

El pasado 20 de julio, el presidente municipal le dedicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar 27 años de casados, donde agradeció los años compartidos en familia, la compañía y el camino recorrido juntos antes de este trágico desenlace.

Tras lo sucedido, se espera que las autoridades de la Fiscalía de Chihuahua den más detalles de lo que le sucedió a Erika Herández.