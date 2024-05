Instalan unidad veterinaria para detener emergencia por muertes de monos aulladores ante ola de calor en Tabasco

¡Emergencia por muertes de monos aulladores en Tabasco! Se trata de un bebé de mono saraguato que acaba de ser rescatado de la muerte, provocada en gran medida por la intensa ola de calor en Cunduacán, Tabasco.

“Es un lactante de escaso un mes de edad, le vamos a hacer una revisión considerando el porcentaje de deshidratación considerándola entre un 5 a un 9 por ciento”, revelan especialistas:"Vamos a checar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, vamos a analizar su peso”.

En Tabasco y el norte de Chiapas, el aullido de esta especie de mono ha sido silenciado por la falta de agua y alimento que ha causado la deforestación, que ahora les produce golpes de calor.

Personal del CEREPAEC Costa auxilió a manada de monos saraguatos deshidratados en la comunidad de Ayapa del municipio de Jalpa de Méndez, donde vecinos reportaron la muerte de seis hembras y un macho; Se les atendió con agua y frutas. pic.twitter.com/oBDnWtrHcK — Protección Civil Tab (@ProcivilTabasco) May 14, 2024

Dinora Mendoza, una especialista de COBIUS A.C. señala que:"Ellos tienen mucho más sensibilidad a la sensación térmica, esto por ende a qué hay una seca, las plantas no tienen el mismo porcentaje de agua, de la misma manera, hay escasez de frutos, los individuos se están deshidratando, se debilitan y caen”.

A la fecha, en seis municipios tabasqueños se reporta la muerte de 83 aulladores y 12 en el norte de Chiapas:"Por ejemplo ayer en La Colmena encontramos cinco muertos y cinco vivos, entonces era un panorama demasiado desolador llegar a un sitio y encontrar por ejemplo en caso de Santiaguito el primer dia encontramos seis primates muertos”, señala Candy García, ingeniera ambiental de COBIUS A.C.

Ante la emergencia, en el parque de béisbol de Cunduacán se instaló una unidad veterinaria atendida por especialistas voluntarios de distintas partes del país. Por ahora brindan atención clínica a un macho y tres crías de mono saraguato.

Gloria Cortés, médico especialista señala que:"El hecho de no estar en un árbol, el hecho de no estar con mamá en conjunto con el estrés favorece que la práctica de la parte médica se nos complique bastante”. En tanto, brigadas están instalando bebederos y comederos aéreos, pero aún no se logra llegar a todos los lugares.

Existe el riesgo de Zoonosis porque hay personas que se está llevando monos aulladores a sus casas aprovechando su estado vulnerable:"nosotros podemos transmitirle alguna enfermedad a ellos o recíproca... pueden provocar de una mordida a un ataque porque se suben a bajar especies”, señala la bióloga Paulina Núñez. Ante ello, se pide reportar hallazgos al 911 ya que el riesgo de más muertes sigue latente, pues la ola de calor aún no termina.

¿Por qué le dicen monos aulladores a los monos saraguatos?

Los monos saraguatos reciben también el nombre de monos aulladores debido a sus distintivas vocalizaciones, que son fuertes aullidos que se pueden escuchar a grandes distancias a través de la selva. Estos aullidos se producen principalmente por los machos adultos y sirven para varios propósitos importantes como marcar territorio, atraer hembras, además de advertir acerca de peligros.

Cabe decir que los aullidos de los monos saraguatos no solo son importantes para su comunicación interna, sino que también juegan un papel en la ecología de su hábitat. Y es que sus aullidos pueden ayudar a otras especies a saber dónde se encuentran los monos saraguatos, lo que puede ser útil para evitar depredadores o encontrar comida.