Al menos 91 muertos tras caer un puente en la India

Al menos 91 muertos fue el saldo que dejó el colapso de un puente en la ciudad Morbi, en estado de Gujarat, India, este domingo, arrojando a cientos de personas al río, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministro del estado.

"Al menos 40 personas han muerto hasta ahora y otras 30 resultaron heridas", dijo Brijesh Merja.

Medios locales estiman que eran más de 400 personas las que se encontraban en ese momento cruzando el río Machu de la ciudad Morbi.

Al momento se desconoce el motivo por el que el puente cayó al río.

Las bajas por la caída del puente podría aumentar en las próximas horas

A través de videos e imágenes que compartieron usuarios en redes sociales se aprecia cómo decenas de personas permanecieron aferradas a los cables de lo que quedó del puente en la India.

También, en los videos se aprecia el trabajo de los equipos de emergencias por tratar de rescatar a los sobrevivientes.

Los reportes preliminares indican que algunas personas lograron nadar hasta la orilla del río, donde las autoridades los atendieron.

"Las bajas pueden aumentar a medida que las operaciones de rescate están en curso". agregó el ministro de Morbi.

🔴#ALMOMENTO | Un puente se desplomó en el estado indio de #Gujarat; cientos de personas cayeron al río y se reportan decenas de muertos.



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Puente celebraba su reapertura tras una renovación de seis meses

El puente ubicado en Morbi es una construcción histórica que data del siglo XIX; fue hecho durante el dominio británico en la India, y cuenta con 230 metros de largo.

Su caída sucede a una semana de ser reabierto al público, pues las autoridades lo mantuvieron cerrado durante seis meses para renovarlo.

Cabe señalar que la mayor parte de las víctimas eran turistas locales que visitaban el puente con fines recreativos.

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