ZMG en alerta: Mujer fue apuñalada y víctima de agresión sexual en la Central de Abasto

Durante la Guardia Nocturna en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se registraron intensas movilizaciones de cuerpos de emergencia en distintos puntos. Desde aparatosos accidentes viales hasta la violenta agresión sexual y ataque con arma blanca a una mujer en la Central de Abasto de Guadalajara: la noche estuvo marcada por reportes de alta tensión que movilizaron a policías, bomberos y paramédicos en cuestión de minutos.

Mujer fue atacada sexualmente y apuñalada en la zona comercial de Abastos

Una intensa movilización policial se concentró en el cruce de avenida Paseo de la Arboleda y calle Chicalote, dentro de la zona comercial del Mercado de Abastos, en Guadalajara.

En el lugar fue localizada una joven de aproximadamente 25 años, con visibles manchas de sangre y una herida profunda en la mano. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención médica inmediata, mientras elementos de la Policía Municipal acordonaban el sitio.

Según versiones preliminares, la víctima pidió auxilio al número de emergencias 911, tras ser agredida sexualmente por un hombre que se le acercó, la tocó y posteriormente la atacó con un arma blanca antes de darse a la fuga. Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores de la Central de Abasto para dar con el responsable.

Accidentes y persecuciones marcaron la Guardia Nocturna en la ZMG

Además de este brutal ataque, la Guardia Nocturna en la ZMG registró otros incidentes que mantuvieron ocupadas a las corporaciones de rescate.

Cámaras del C5 captaron un choque aparatoso entre un automóvil y una camioneta en la confluencia de Basilio Vadillo y Puerto Melaque, en la colonia Talpita. Los vehículos quedaron severamente dañados y uno de ellos se impactó contra una finca; aunque los daños materiales fueron de gran magnitud, dos personas resultaron únicamente con lesiones leves.

Minutos después, una pareja joven que circulaba sobre el Periférico a la altura de avenida Guadalupe, en la colonia Chapalita de Zapopan, fue impactada por otro vehículo que se dio a la fuga. Su automóvil terminó destrozado tras volcar e incrustarse contra un poste, pero milagrosamente ambos ocupantes resultaron con contusiones menores que no ameritaron traslado hospitalario.

Las autoridades de la ZMG informaron que continuarán las investigaciones sobre el ataque sexual en la Central de Abasto, así como la localización del agresor, mientras los demás accidentes viales fueron atendidos por peritos de Tránsito y la Guardia Nacional.

La jornada nocturna dejó una estela de violencia, caos vial y preocupación ciudadana en los municipios de Guadalajara y Zapopan.