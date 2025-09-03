Mujer en scooter es atropellada por Trolebús en la Narvarte, alcaldía Benito Juárez

Una mujer que viajaba a bordo de un scooter resultó lesionada luego de ser atropellada por un convoy del Trolebús de la Línea 1 en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México (CMDX).

El percance ocurrió la mañana de este miércoles en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Diagonal de San Antonio, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de aproximadamente 30 años de edad, quedó tendida sobre el pavimento tras el choque y presentaba un golpe visible en el rostro, por lo que paramédicos acudieron para brindarle atención médica en el lugar.

Información en desarrollo...