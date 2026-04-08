La espían por la ventana y le tiran cosas a la puerta: mujer denuncia acoso en la colonia Obrera

Una mujer de la alcaldía Cuauhtémoc, a quien llamaremos Ximena para proteger su identidad, vive una pesadilla en su propia casa desde hace meses, en la colonia Obrera, de la Ciudad de México (CDMX).

Según la víctima, las agresiones comenzaron con actos de vandalismo y escalaron a un acoso constante, incluso dentro de su propio departamento, ubicado en la calle Roa Bárcenas.

Cámaras de seguridad captan a vecino espiando en la colonia Obrera

"Tiran cosas en mi puerta, llenan de excremento la puerta, la ropa la llenaron también de semen" fue parte de lo que declaró Ximena para Azteca Noticias.

El caso se reveló gracias a las cámaras de seguridad del edificio, las cuales muestran claramente cómo un sujeto se asoma a la ventana del departamento de Ximena, incluso en dos ocasiones distintas.

La primera, vestido únicamente con ropa interior y con chanclas en la mano; la segunda, ya vestido, pero con la misma conducta invasiva.

La intimidad vulnerada desde la ventana



Cámaras de seguridad captaron a un hombre espiando a su vecina en un edificio de la colonia Obrera, @AlcCuauhtemocMx



En dos ocasiones se asomó por la ventana, incluso en ropa interior. La mujer, que vive con su hija, denunció por acoso… pic.twitter.com/954q3K24xL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 6, 2026

"Apenas descubrí esta semana a uno de los vecinos que estaba espiando en mi ventana. Primero andaba en ropa interior, en boxer y con las chanclas en la mano...", relató la víctima.

Ximena revisó las grabaciones y se percató de que el acoso se ha ido intensificando. En una de las tantas ocasiones, el intruso incluso intentó abrir la chapa de su ventana mientras ella se encontraba adentro.

Denuncian acoso ante la Fiscalía de CDMX

Tras los hechos, Ximena presentó una denuncia por acoso sexual ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX). Sin embargo, la víctima confesó que su miedo persiste:

"Me provoca mucho miedo, mucho temor, es lo que están provocando. Toda esta gente ya no me deja vivir tranquila..." fue parte de lo que relató.

Ximena comparte el departamento con su hija y teme que estos actos de intimidación no se limiten solo a ella, sino que pueda llegar a otras vecinas.

Por eso decidió hacer público lo ocurrido, buscando alertar a la comunidad y presionar a las autoridades para que actúen con rapidez.

¡Ni en su casa está segura! ¿Qué hacer ante una situación de acoso?

Según datos de la Fiscalía capitalina, diariamente se reciben hasta tres denuncias por acoso sexual. Sólo en diciembre de 2025, iniciaron 93 carpetas de investigación por ese delito.

Especialistas en seguridad recomiendan varias medidas preventivas en caso de sufrir este tipo de acosos por vecinos:



Revisar regularmente cámaras de seguridad y grabaciones de CCTV.

Colocar seguros adicionales en ventanas y accesos.

Mantener comunicación con vecinos ante situaciones sospechosas.

Reportar cualquier intento de acoso a las autoridades.

La seguridad dentro de nuestras casas debería ser un derecho básico, pero casos como el de Ximena recuerdan que es importante estar alerta y denunciar cualquier acto fuera de lo normal.

