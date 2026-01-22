Atacan a balazos a mujer en local de caldos de gallina en CDMX

Una joven de 18 años fue atacada a balazos dentro de un comercio de caldos de gallina en la Ciudad de México (CDMX).

La agresión se registró la tarde de este jueves 22 de enero de 2026 en un establecimiento ubicado en el cruce de la Calzada de Guadalupe y Hierro, en la colonia Maza, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Agresión apunta a un ataque directo a joven en local de caldos de gallina

Las primeras versiones señalan que el ataque se registró de manera directa por sujetos armados que ingresaron al establecimiento.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar y acordonaron el punto, en tanto, ya se investiga para dar con los responsables.

La mujer recibió atención a la joven lesionada y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Agentes de investigación ya trabajan en el análisis de cámaras de videovigilancia y en la recolección de testimonios para dar con los responsables del ataque. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil de la agresión.

Caen dos tras homicidio de mujer en la Cuauhtémoc

En tanto, dos hombres de África, fueron detenidos en posesión de varias dosis de posible droga, pero, al parecer, están relacionados en el homicidio de una joven en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Policías observaron en el cruce las calles Jaime Nuno y Palmas, en la colonia Morelos, a dos sujetos que coincidían con la investigación, y que manipulaban una bolsa de plástico color negro.

No obstante, ambos al ver a los oficiales, aceleraron el paso, pero metros más adelante los alcanzaron. Tras una revisión les encontraron al interior de la bolsa negra 17 bolsitas de plástico transparentes con una hierba verde y seca similar a la marihuana y seis envoltorios color blanco con una sustancia en polvo similar a la cocaína en polvo.

Los detenidos, un hombre de 46 años de edad y quien dijo ser originario del continente africano, y otro de 48 años, fueron enterados de sus derechos de ley y presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

Un análisis de las cámaras de videovigilancia revela que los detenidos coinciden con las características y vestimenta de los cuatro posibles responsables que cargaban a la joven, quien murió el 20 de enero de 2026.

