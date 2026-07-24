El costo de apellidarse Zambada: La corte de Nueva York, los 16 herederos y el imperio que lo perderá todo

Llevar el apellido de Ismael “El Mayo” Zambada puede costar la pérdida de sus recursos luego de que el capo aceptara pagar 15 millones de dólares a autoridades de Estado Unidos y que tendrían un impacto directo en los bienes de sus 16 hijos reconocidos.

Desde menores de 6 años hasta adultos de 56 años de edad. Así lo aceptó ante la Corte de Nueva York, y son ellos quienes podrían perderlo todo, esto al renunciar a toda acción legal para proteger a su familia.

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El “Mayo” Zambada: un capo enamoradizo que procreó 16 hijos

Procreó 16 hijos con al menos cinco mujeres distintas. Algunos de ellos pertenecen al crimen, otros ya han pagado sentencias y algunos están lejos del mundo del narco, pero todos los recursos del clan Zambada corren riesgo al día de hoy.

De los hijos de El Mayo, Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares de recompensa por Ismael Zambada y Ciro, “Mayito Flaco”, de 44 años de edad, quien busca mantener el legado criminal, pues es el líder de la facción de la “Mayiza” y protagoniza una narcoguerra con los Chapitos por el poder y los territorios.

De testigo protegido contra “El Chapo” hasta hijas fichadas por el Departamento del Tesoro

La dinastía de Ismael “El Mayo” Zambada esconde historias tan diversas como peligrosas. Mientras el primogénito Jesús Vicente, “El Vicentillo”, sacudió los cimientos del cártel al declarar en Estados Unidos, las cuatro hermanas de esta rama familiar fueron señaladas desde 2007 como piezas clave en la red financiera de la organización a través de múltiples empresas fachada.

Los destinos de la familia se dividen entre la ley, la sombra y el misterio. Mientras figuras como María Teresa y Mayra Patricia han figurado en listas negras sin pisar la cárcel, otras como Mónica del Rosario protagonizaron un operativo exprés en Sinaloa que terminó en una sorpresiva liberación en cuestión de horas al no contar con expedientes activos en su contra.

¿Qué ha pasado con los hijos varones de El Mayo?

Por otro lado, los varones han navegado entre la extradición, las celdas estadounidenses y el retorno al peligro. Ismael Zambada Imperial, “Mayito Gordo”, recuperó su libertad condicional tras años de proceso y hoy, se rumora, está de vuelta en territorio mexicano, mientras que Serafín Zambada Ortiz, “El Sera”, optó por un perfil bajo tras purgar su condena en Arizona.

Lo más inquietante es que el expediente en la Corte de Nueva York aún guarda bajo total reserva los nombres de seis herederos más, entre los cuales destaca un menor de tan solo seis años de edad.

Tras el histórico acuerdo financiero del capo, todos ellos comparten un destino implacable: la posibilidad latente de perder absolutamente todo únicamente por llevar el apellido Zambada.

