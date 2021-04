Niña llega a la escuela ¡en el DeLorean de Volver al Futuro!

‘Volver al Futuro’ es una de las sagas más exitosas y entrañables en la historia del cine. A poco más de 35 años del estreno de su primera cinta, sigue cautivando a fanáticos alrededor de todo el mundo. Esta saga futurista nos entregó algunos artículos que se volvieron un hito entre sus seguidores, como los famosos tenis Nike que se ataban solos, la patineta voladora de Mattel, y por supuesto, el emblemático DeLorean.

Ese auto que el ‘Doc’ Emmett Brown convirtió en una máquina del tiempo sigue dando de qué hablar, pues en Inglaterra, un hombre adquirió el auto utilizado por Universal Pictures.

Todo comenzó en 2010, cuando Steve Wickenden, un padre de familia y actual cobrador de deudas jubilado, tuvo la oportunidad de adquirir el famoso vehículo. Steve pagó 47 mil libras esterlinas (1.3 millones de pesos) y desde entonces lo usa con un propósito en particular: llevar a su hija Molly a la escuela.

Steve contó en una entrevista para el portal Carters que hace 10 años, cuando Molly tenía 5 años, le encantaba llegar a la escuela e irse en el DeLorean, aunque como era de esperarse, ahora, a los 15 años de edad, le apena que sus amigos la vean en un auto tan llamativo.

“Me gusta sacarlo con regularidad. La gente no puede creerlo cuando me ven conduciendo en la calle. Me saludan y tocan el claxon... Incluso algunos me siguen a casa para tomarse una foto con el auto”, compartió Steve.

Este famoso vehículo está en perfectas condiciones y cuenta con todos los aditamentos que le fueron implementados en la saga: las luces brillantes, los escapes y sistemas de enfriamiento y por supuesto, los relojes con los que Marty McFly (Michael J. Fox) y Emmett Brown (Christopher Lloyd) programaban sus viajes en el tiempo.

Dad Does Everyday Jobs In Rare Back To The Future DeLorean Replica

Un auto legendario

El verdadero nombre de este auto es DeLorean DMC-12, el auto insignia de la desaparecida DeLorean Motor Company (DMC). Este vehículo comenzó a diseñarse desde 1976, pero finalmente salió a la luz entre 1981 y 1982.

El DMC-12 era un verdadero lujo, pues contaba con puertas tipo ala de gaviota y carrocería montada con placas de acero inoxidable.

La carrocería característica de este modelo fue diseñada por Giorgetto Guigiaro, fundador de Italdesing, agencia que contaba con clientes como Ferrari y Lamborghini.

