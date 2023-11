Mujeres fueron golpeadas por policías en Monterrey luego de realizarles alcoholímetro

Durante la madrugada del pasado domingo 19 de noviembre, dos mujeres fueron amedrentadas por elementos de la policía estatal luego de que les realizaran una prueba de alcoholímetro, la cual salió positiva. Los hechos ocurrieron en Monterrey, Nuevo León.

En un video que se hizo viral en redes sociales, ambas mujeres cuentan su versión de los hechos, y muestran varios moretones y marcas de violencia que habrían sido causadas por los mismos elementos de seguridad que son mencionados en el material difundido a través de internet.

#NuevoLeón| Dos mujeres denunciaron abuso en un retén de alcoholímetro en #Monterrey.



Los #policías no contaban con cámaras corporales y, según las #víctimas, fueron golpeadas. El Ayuntamiento ya investiga las irregularidades en este caso.



📹 | Edwin González pic.twitter.com/VcwtmTPOgc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2023

“El sábado en la noche acudimos a un bar en Barrio Antiguo. Saliendo de ese bar, alrededor de la 1:40-1:50 de la mañana, había un retén. Nosotras nos tomamos dos cervezas pensando que no iba a haber ningún problema con el alcoholímetro”, menciona una de las mujeres en dicho video.

Cuando una de ellas condujo el automóvil, salió positiva por consumo de alcohol. A partir de ese momento fue cuando comenzó el horror por parte de la policía de Monterrey.

“A mí me agarraron entre estas cinco o seis personas; me tiraron al piso, me agarraron del cabello, me patearon en las costillas, me patearon en la cara, me dieron puñetazos en la cara; nos golpearon de todas las maneras posibles. Hubo bastantes testigos, incluso nosotras intentamos grabar videos y nos obligaron a golpes a borrar esos videos”, menciona una de las afectadas.

¿Qué dijo el Gobierno de Monterrey al respecto del caso?

El Gobierno de Monterrey emitió un comunicado en donde admitió irregularidades de sus oficiales. Uno de los más destacables es que no llevaban encendidas sus cámaras corporales. Debido a ello, aseguran que se actuará de forma contundente contra estos policías.

En los próximos días veremos cuál es el desenlace de este caso, el cual ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales por tratarse un caso más de abuso de autoridad y de violencia aplicada por elementos de policía a civiles.