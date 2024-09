Mujeres protagonizan violenta pelea en camión de Tlajomulco

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga , Jalisco, en días recientes se registró un momento tenso dentro de un camión de la Ruta 129, después de que dos mujeres protagonizaran una violenta pelea que inició por el cupo de la unidad, pues al estar lleno, un roce derivó en codazos, empujones, insultos y, finalmente, en la agresión física.

En imágenes registradas por testigos, y que posteriormente fueron colgadas en redes sociales, se observa el momento de la gresca entre las viajeras, que sin importar el nulo espacio en su alrededor, intercambiaron puñetazos y jalones de cabello.

¿Cómo se registró la pelea entre las dos usuarias?

El video muestra cómo una señora de blusa azul y sudadera gris no dejaba de molestar con codazos a una joven con chamarra roja, presuntamente menor de edad, esto, supuestamente, tras un previo roce que le generó mientras atravesaba entre los pasajeros.

Con el ánimo a tope, pero antes de llegar a los golpes, un hombre decidió ceder su asiento a la joven para que dejara de recibir codazos, situación que hizo detonar todo, pues al agradecerle y reclamarle a la señora de que ella había iniciado todo, se detonó la ‘bomba’ e iniciaron los manotazos.

En el breve metraje quedó plasmado el momento en el que, tras intercambiar golpes, ambas buscan tomarse del cabello, aunque la menor no logró evitar ser ‘atrapada’, no paró de golpear en la cara a su rival. En medio de gritos que pedían que las separaran, algunos pasajeros decidieron intervenir y lograron evitar que continuaran lastimándose.

A pesar de lo impactante del video, las usuarias del autobús de pasajeros no resultaron con lesiones de gravedad, únicamente algunos rasguños y golpes que no pusieron en riesgo su integridad física. Ante esta gresca no se reportaron denuncias por parte de las involucradas o por parte del chofer.