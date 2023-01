Mujeres que realizan trabajo de cuidados no tienen apoyos en México

Cifras de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019 indican que en México se realiza el 49.4% del trabajo de cuidados o también conocido como trabajo no remunerado en los hogares, la mayoría realizado por mujeres, quienes fingen como enfermeras y cuidadoras de personas con discapacidad, menores de edad y personas adultas mayores.

Sin embargo, a pesar de realizar trabajos de cuidados, madres, hermanas, hijas realizan estas labores sin contar apoyas ni de la sociedad ni del gobierno.

Mamás cuidadoras no cuentan con apoyo en México

Como el caso de Margarita, quien desde hace 25 años cuida a su hija Lis, que quedó cuadripléjica tras un accidente automovilístico en 1997.

Margarita, como muchas mujeres, tuvo que cuidar a su hija, quien permaneció hospitalizada por 10 años en el IMSS.

La decisión que tomó Margarita de cuidar a su hija estaba colmada de amor pero la obligó a dejar atrás su vida, su trabajo y a sus tres hijos, quienes se quedaron en casa y a quienes veía cada ocho días. Margarita se convirtió en una madre cuidadora.

“Estaban con su papá, pero no es lo mismo estar con ellos y así fue, tuve que estar con ella”, declaró la madre de Lis.

Mujeres que hacen trabajo de cuidados no tienen remuneración

Margarita es enfermera, terapeuta y cuidadora de su hija, además es quien vigila que el ventilador que mantiene con vida a Lis no deje de funcionar.

“No puedo dejarla, por lo mucho, puedo dejarla hora y media, pero yo ya estoy preocupada, que si ya tengo que aspirarla, ya se cansó, o se vaya a ir la luz”, declaró.

Además del trabajo de cuidados que realiza, Margarita también es el sustento de ambas al vender comida corrida que vende en el mercado, pero la doble carga del trabajo hace su jornada cansada, aunado a que no cuenta ni con vacaciones ni con tiempo libre desde hace 25 años.

“Estoy contenta de atender a mi hija, como todos, que luego nos estresamos, nos deprimimos, pero gracias a Dios, salgo adelante”, declaró Margarita Pérez.

La mayoría de las mujeres que realizan el trabajo de cuidados son madres, quienes no reciben remuneración y hacen una labor sin descanso.

“Estamos limitadas a no poder trabajar y tenemos que vivir lo de lo que nos dan, y eso nos pone en desventaja porque no tenemos un proyecto de vida, muchas veces vivimos hasta la vejez sin ningún proyecto de vida, siempre cuidando”, expresó Paulina Dominguez, quien también es cuidadora.

Mujeres que hacen trabajo de cuidados piden leyes

Madres y mujeres que realizan trabajo de cuidadosse sienten abandonados y piden que sus derechos sociales no dependan de su estatus laboral y exhortan a las autoridades que haya leyes y programas para apoyarlas.

“Estancias infantiles, primarias, escuelas de tiempo completo, casas de día para adultos mayores, el servicio de asistencia personal y que estuvieran regulados”, declaró Margarita Garfias, coordinadora de la asociación Familias y Retos Extraordinarios.

“La mayoría de las madres cuidadoras también terminan enfermas y no hay nada que prenda el foco rojo”, indicó Polimnia Romana, diputada PRD en el Congreso de la CDMX.

Aunque existen estadísticas del trabajo no remunerado, no hay un censo que indique cuántas madres cuidadoras hay en México, aunque se sabe que salen solas y sin pensar mucho en el futuro.

“El hoy es hoy… vivo lo que tengo que hacer, no me pongo a pensar en el mañana porque si no me voy a bloquear más, a deprimir, qué pasa mañana... Lo que he aprendido es a vivir el día lo mejor que se pueda”, declaró Margarita Pérez.