Estos municipios del Edomex suspenderán multas de tránsito en 2025

¿Conduces un automóvil en el Estado de México (Edomex)? Las autoridades de algunos municipios han dado conocer una noticia que no puedes dejar pasar, ya que se suspenderán las multas de tránsito , al menos, en algunos municipios.

Una multa de tránsito es una sanción económica que deberán pagar los conductores cuando no respetan el Reglamento de Tránsito y las especificaciones que están establecidas en el mismo.

Por ejemplo, ir a exceso de velocidad, conducir bajo el influjo del alcohol, no respetar los s eñalamientos de tránsito o estacionarse en lugares prohibidos, por mencionar algunas de las conductas en contra de la norma.

¿Qué municipios suspenderán la multas de tránsito en el Edomex?

Municipio de Tlalnepantla

La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tlalnepantla informó que se suspenden las multas de tránsito.

En sus redes sociales dio a conocer que en la primera sesión de cabildo municipal del 1 de enero, se aprobó la suspensión de infracciones de tránsito en el municipio.

Será del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 que se suspenderá la aplicación de infracciones en el municipio.

¿Por qué se suspenderán las multas de tránsito en Tlalnepantla?

Las autoridades explicaron que esta medida se ha tomado con motivo en cuatro objetivos, los cuales son:



Erradicar la corrupción en procedimientos de tránsito

Reorganizar la estrategia de tránsito y vialidad

Depurar y sancionar a personal de la Comisaría involucrado en malas prácticas

Revisar quejas y denuncias para garantizar su correcto seguimiento

No obstante, no olvides que esta medida no exime que los automovilistas dejen de cumplir con el Reglamento de Tránsito, por lo que se deberán respetar las leyes y normas vigentes.

⚠️ ¡Adiós a las multas de transito en #Tlalnepantla! 👮🏻‍♀️🚓



En la primera sesión de cabildo municipal de este 1 de enero, se aprobó la suspensión de infracciones de tránsito en el municipio.#NuestraCiudad pic.twitter.com/tOg54dX3Si — CGSP_Tlalnepantla_Oficial (@CgspOficial) January 2, 2025

Municipio de Ecatepec

Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, informó que también se suspendieron “las multas de tránsito por 100 días para evitar las extorsiones”.

El 1 de enero, en un mensaje difundido en su cuenta de X, la presidenta municipal indicó que en la sesión de Cabildo se aprobaron varios temas, entre ellos, la suspensión de las multas de tránsito.

Además, dio a conocer que también habrá “borrón y cuenta nueva en el pago del agua”.

“Fue un día histórico y productivo para el Municipio de Ecatepec. En la sesión de Cabildo aprobamos varios temas, pero sin duda hay dos noticias muy importantes: borrón y cuenta nueva en el pago del agua y suspendimos las multas de tránsito por 100 días para evitar las extorsiones. ¡No tenemos derecho a fallarles! Excelente noche”, publicó.