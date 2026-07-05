Reuters | El Mundial 2026 terminó para México con una derrota que dejó un sabor amargo

Reuters | El Mundial 2026 terminó para México con una derrota que dejó un sabor amargo

Reuters | El Tricolor luchó hasta el final, pero no logró evitar la derrota ante Inglaterra

Reuters | El sueño de México como anfitrión terminó antes de los cuartos de final

Reuters | La eliminación de México dejó un ambiente de tristeza entre los aficionados presentes en el estadio

Con la cara al sol. La Selección Mexicana terminó su participación en el Mundial 2026 tras caer en un espectacular partido contra Inglaterra en los Octavos de Final, duelo disputado este 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Durante más de 90 minutos, miles de aficionados dejaron la voz en las tribunas con la esperanza de ver al Tricolor avanzar a la siguiente ronda; banderas, playeras verdes, rostros pintados y cánticos acompañaron una noche que comenzó con ilusión y terminó entre aplausos, silencio y algunas lágrimas por la eliminación.

Aunque el resultado puso fin al sueño mundialista, la afición volvió a demostrar por qué es considerada una de las más apasionadas del planeta; familias completas, grupos de amigos y seguidores llegados de distintas partes del país vivieron cada jugada con intensidad, convirtiendo al Estadio Ciudad de México en una auténtica fiesta futbolera.

Porque, más allá del marcador, el fútbol también se cuenta a través de los gestos, los abrazos, las miradas y el sentimiento de una afición que nunca dejó de creer. Estas imágenes retratan cómo se vivió una de las noches más intensas del torneo y el adiós del Tricolor en los Octavos de Final.

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