No es todo el país: La única ciudad de México que tendrá feriado por el Mundial 2026

La pregunta que millones se hacían por fin tiene una respuesta oficial: Sí, el día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 será feriado para México. La noticia fue confirmada este miércoles; sin embargo, solo para la CDMX, así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en un anuncio que busca garantizar que toda la población pueda ser parte de la histórica celebración que dará inicio al torneo de fútbol más importante del planeta.

Es oficial: CDMX tendrá día de asueto para la inauguración del Mundial

En conferencia de prensa, el gobierno de la CDMX anunció que el jueves 11 de junio de 2026 será declarado día feriado oficial en toda la capital del país. Esta medida tiene como finalidad permitir que las y los capitalinos puedan disfrutar sin preocupaciones de la ceremonia y el partido inaugural del Mundial, que se celebrará en el corazón de nuestra ciudad.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, fue contundente con el anuncio: “Vamos a tener la garantía de que la población pueda tener ese día para disfrutar el mundial”, declaró este miércoles 3 de septiembre, subrayando el compromiso de su administración para hacer de este evento una fiesta para todos.

Fechas clave y nuevo formato del Mundial 2026

Para que no te pierdas ningún detalle, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dejamos la información más relevante sobre el calendario y la estructura del torneo.

¿Cuándo empieza y termina el Mundial?

Partido Inaugural: Jueves, 11 de junio de 2026.

Jueves, 11 de junio de 2026. Gran Final: Domingo, 19 de julio de 2026.

Un torneo más grande: 48 equipos y 104 partidos

La gesta mundialista en Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) estrenará un nuevo formato con 48 selecciones, 16 más que en la edición de Qatar 2022. Esto resultará en un total de 104 partidos (40 más que en el formato anterior). Los equipos se organizarán en doce grupos de cuatro y se añadirá una ronda eliminatoria de dieciseisavos de final.

La celebración se extiende: Fan Fests en las 16 alcaldías

Para que la emoción no se concentre en un solo punto, la Jefa de gobierno también anunció una iniciativa sin precedentes: se instalarán Fan Fests o festivales futboleros en las 16 alcaldías de la capital. Estos espacios contarán con pantallas gigantes, actividades recreativas, y venta de alimentos y bebidas para que la emoción por el Mundial 2026 se viva en cada rincón de la CDMX.