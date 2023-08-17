¿Cucharada de su propio chocolate? Museo Británico reporta “inusual” robo de obras

El Museo Británico de Londres, uno de los museos más importantes y visitados del mundo, informó acerca del robo "muy inusual de objetos de su colección”. Entre las piezas que fueron robadas se encuentran obras de orfebrería, además de piedras semipreciosas.

Mediante un comunicado, la institución señaló que: "Los administradores del Museo Británico quedaron sumamente preocupados al enterarse, este año, de que objetos de su colección habían sido robados".

The British Museum in London has fired a staff member after treasures were reported stolen, missing or damaged.



The museum will take legal action against the staff member who was fired and a police investigation is ongoing. pic.twitter.com/3d8VgBnweU — Pop Base (@PopBase) August 16, 2023

Georges Osborne, presidente del "British Museum", mundialmente conocido por albergar la Piedra de Rosetta además de algunas partes del Friso del Partenón, señaló que como consecuencia de este inusual robo, la institución londinense decidió despedir a uno de sus empleados.

Osborne, agregó que se dio prioridad a "hallar las piezas robadas", además de que informó acerca de acciones concretas: "Llamamos a la policía, impusimos medidas de emergencia para reforzar la seguridad, se abrió una investigación independiente para averiguar qué había ocurrido y aprender de ello y utilizamos todos los poderes disciplinarios a nuestro alcance con la persona que consideramos responsable".

El Museo Británico destaca que entre las obras robadas se encuentran alhajas de oro, piedras semipreciosas, además de cristalería. Cabe señalar que la institución también especificó que la mayoría de los objetos que "desaparecidos, robados o dañados" son "piezas pequeñas" que estaban almacenadas en depósitos, es decir que estas obras no habían sido expuestas al público recientemente y se conservaban "principalmente con fines de investigación". Osborne precisó que entre los objetos sustraídos se encuentran "alhajas de oro, piedras semipreciosas o cristalería" que fueron creadas entre el siglo XV antes de la era cristiana y el siglo XIX d.C.

🧢 Thinking caps on – it’s time to guess another #MysteryObject!



Standing at just over 30cm, this bronze beauty was created in the 13th century.



Think you know what it might be? Let us know – we’ll be revealing the answer in five hours. pic.twitter.com/yuZ5ylkSve — British Museum (@britishmuseum) August 14, 2023

Museo Británico cuenta con piezas que saquearon en otros países

El Museo Británico, que fue fundado en 1753, es uno de los más prestigiosos del mundo, además de uno de los espacios más visitados en todo el Reino Unido. Entre sus colecciones, que se estiman en ocho millones de obras, destacan momias egipcias, esculturas africanas, además de piezas de alfarería del Imperio Romano.

Recién se enfrascó en una polémica por el origen de algunas de sus piezas, que conforme a especialistas, el Reino Unido saqueó en la época colonial y cuya restitución han reclamado varios países. El Museo Británico tiene los fragmentos del Friso del Partenón, que Grecia quiere recuperar.

Aunque la dirección del museo ha manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo con las autoridades de Grecia, el gobierno británico se opone a devolver los mármoles de 75 metros en total que fueron sacados del Partenón y que según ellos, fueron adquiridos legalmente por el diplomático Lord Elgin.